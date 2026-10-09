Cảng Đà Nẵng tăng trưởng tích cực

Ngày 9/10, tại cuộc họp thường kỳ quý III/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, ông Trần Lê Tuấn – Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng cho biết, trong 9 tháng năm 2026, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Đà Nẵng tăng 9,3% so cùng kỳ năm 2025, đạt gần 74% kế hoạch năm. Trong đó sản lượng hàng container tăng 9,24% so với cùng kỳ và đạt gần 75% kế hoạch năm.

Ông Trần Lê Tuấn báo cáo tại cuộc họp thường kỳ quý III/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Theo ông Trần Lê Tuấn, 9 tháng qua, thị trường sản xuất, xuất nhập khẩu và logistics khu vực miền Trung tiếp tục duy trì xu hướng tích cực nhưng vẫn chịu tác động từ biến động tỷ giá, giá nhiên liệu, cước vận tải, lịch tàu và chính sách thương mại quốc tế. Trong bối cảnh đó, Cảng Đà Nẵng đã chủ động triển khai các giải pháp, duy trì ổn định hoạt động và đạt mức tăng trưởng tích cực.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2026, cuộc họp của HĐQT Công ty CP Cảng Đà Nẵng dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tường Anh đã thảo luận và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2026, tập trung vào việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và chương trình hành động của HĐQT.

Theo đó, Cảng Đà Nẵng phấn cả năm 2026 đạt sản lượng trên 17 triệu tấn hàng hóa thông qua cảng, doanh thu hợp nhất đạt trên 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 580 tỷ đồng. Qua đó tạo nền tảng vững chắc cho chiến lược phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Về đầu tư, Cảng Đà Nẵng tiếp tục triển khai các dự án đã được phê duyệt, trong đó chú trọng các dự án trọng điểm như Trung tâm dịch vụ logistics Hòa Vang, khách sạn Cảng Đà Nẵng, tòa nhà văn phòng Cảng Đà Nẵng, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến luồng vũng quay tàu cho tàu 50.000 DWT ra vào cảng Tiên Sa…

HĐQT Công ty CP Cảng Đà Nẵng cũng định hướng tiếp tục xây dựng chiến lược kinh doanh, phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2035; đẩy mạnh công tác thị trường, chăm sóc khách hàng, thu hút nguồn hàng mới; đồng thời tập trung các giải pháp về tài chính, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.