Cảng Đà Nẵng tăng cường hợp tác với Cảng Pyeongtaek, Hàn Quốc

Đoàn công tác TP Pyeongtaek do ông Lim Jongmuk - Giám đốc Ban Cảng biển và Thủy sản thành phố làm Trưởng đoàn, cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp khai thác cảng biển tại Pyeongtaek. Chủ trì tiếp đoàn có Phó Tổng Giám đốc cảng Đà Nẵng Nguyễn Duy Vinh cùng lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc cảng.

Đoàn công tác của Ban Cảng biển và Thủy sản TP Pyeongtaek thăm và khảo sát thực tế tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Duy Vinh đã giới thiệu khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của cảng Đà Nẵng trong những năm gần đây và các kết quả nổi bật đã đạt được. Trong đó ông Nguyễn Duy Vinh đặc biệt nhấn mạnh công tác chuyển đổi số của cảng Đà Nẵng hiện được đánh giá đi đầu trong hệ thống cảng biển Việt Nam.

Đoàn công tác của Ban Cảng biển và Thủy sản TP Pyeongtaek cũng tìm hiểu và khảo sát thực tế về hoạt động khai thác cảng, cơ sở hạ tầng, tổ chức vận hành và các khu vực chức năng tại cảng Tiên Sa.

Hiện nay, có 2 tuyến dịch vụ container/tuần của hãng tàu Wan Hai và SITC kết nối trực tiếp từ cảng Tiên Sa với các cảng Ulsan, Busan và Incheon (Hàn Quốc). Ông Nguyễn Duy Vinh mong muốn hai bên tiếp tục nghiên cứu, chia sẻ, hợp tác để thiết lập tuyến dịch vụ mới cảng Pyeongtaek - cảng Đà Nẵng trong thời gian gần nhất.

Ông Lim Jongmuk cho biết, chuyến thăm, khảo sát cảng Tiên Sa nằm trong chương trình làm việc của đoàn Ban Cảng biển và Thủy sản TP Pyeongtaek tại Đà Nẵng, nhằm tìm hiểu về định hướng phát triển cảng biển, logistics, đồng thời khảo sát thực địa để thúc đẩy giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực khai thác cảng biển giữa hai địa phương.

Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa trong bối cảnh TP Đà Nẵng và TP Pyeongtaek đã thiết lập quan hệ hợp tác chính thức từ tháng 4/2025 và cảng Đà Nẵng kỷ niệm 125 năm hình thành và phát triển. Hoạt động cũng tạo thêm cơ hội tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực cảng biển giữa hai địa phương.

Theo ông Nguyễn Duy Vinh, thông qua hoạt động đón tiếp và khảo sát thực tế, cảng Đà Nẵng tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động kết nối, tăng cường giao lưu quốc tế và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực cảng biển - logistics, qua đó góp phần quảng bá năng lực khai thác, tiềm năng phát triển và vai trò của cảng Tiên Sa trong hệ thống logistics của khu vực.