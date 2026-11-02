Cảng Đà Nẵng tăng cường hợp tác với các cảng biển Nhật Bản

Trong khuôn khổ chương trình công tác, Đoàn công tác của Cảng Đà Nẵng đã đến thăm, làm việc với các cảng biển tại Nhật Bản gồm: Cảng Kawasaki, Cảng Yokohama Kawasaki và Cảng Chiba. Trong các buổi gặp gỡ và làm việc với các cảng biển Nhật Bản, Cảng Đà Nẵng và các cảng biển Nhật Bản này đã trao đổi kinh nghiệm về quản lý, vận hành khai thác cảng container, phát triển logistics quốc tế và mở rộng hợp tác phát triển thị trường quốc tế.

Đoàn công tác của Cảng Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm với Thị trưởng TP Kawasaki.

Đặc biệt, Đoàn công tác của Cảng Đà Nẵng vinh dự được ông Norihiko Fukuda – Thị trưởng TP Kawasaki (Nhật bản) nồng nhiệt chào mừng và tiếp đón tại tòa thị chính TP Kawasaki. Thị trưởng Norihiko Fukuda đã ghi nhận và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác bền chặt trong 32 năm qua giữa Cảng Đà Nẵng và Cảng Kawasaki (1994–2026), chúc mừng những thành tích ấn tượng Cảng Đà Nẵng đã đạt được trong những năm qua, đồng thời mong muốn trong thời gian đến Cảng Đà Nẵng và các cảng biển tại Nhật Bản nói chung, Cảng Kawasaki nói riêng tiếp tục mở rộng hợp tác hiệu quả.

Đoàn công tác của Cảng Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm với đối tác tại Cảng Kawasaki.

Thay mặt Đoàn công tác của Cảng Đà Nẵng, Tổng Giám đốc Trần Lê Tuấn đã trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Thị trưởng TP Kawasaki; luôn ghi nhớ những hỗ trợ rất thiết thực của Cảng Kawasaki dành cho Cảng Đà Nẵng trong giai đoạn còn nhiều khó khăn, đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Cảng Đà Nẵng và Cảng Kawasaki trong thời gian đến hướng đến sự phát triển và thịnh vượng chung. Chuyến công tác tại Nhật Bản của Cảng Đà Nẵng khẳng định tinh thần chủ động hội nhập, củng cố quan hệ đối tác truyền thống và mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế, góp phần xây dựng Cảng Đà Nẵng phát triển bền vững, hướng đến hoàn thành mục tiêu trở thành cảng xanh, thông minh như kế hoạch giai đoạn 2026-2030 đã đề ra.

PHÚ NAM