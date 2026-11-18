Từ ngày 16 - 18/11, tại Cung triển lãm Kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia (Hà Nội), Bộ Xây dựng tổ chức chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành xây dựng năm 2026. Đây là sự kiện quy mô lớn, quy tụ hơn 1.000 đại biểu, khách mời cùng 34 cơ quan, đơn vị tham gia 61 gian hàng giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ tiêu biểu.

Tác giả Lê Hà Nam giới thiệu vè giải pháp eCPS tại Triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành xây dựng năm 2026.

Tại triển lãm, công nghệ căn chỉnh xe tự động hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo (eCPS) của Cảng Đà Nẵng đã được Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) trưng bày, thể hiện hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào điều phối phương tiện và nâng cao hiệu quả vận hành tại cảng biển.

Tác giả giải pháp eCPS, ông Lê Hà Nam (Phòng CNTT, Cảng Đà Nẵng) nhấn mạnh: “Sự hiện diện của eCPS tại sự kiện không chỉ khẳng định giá trị ứng dụng thực tiễn của một giải pháp công nghệ do Cảng Đà Nẵng nghiên cứu, phát triển mà còn góp phần lan tỏa dấu ấn đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số toàn diện hệ thống VIMC”.

Theo ông Lê Hà Nam, trong hoạt động khai thác cảng biển, công tác điều phối và căn chỉnh phương tiện tại khu vực giao nhận hàng hóa có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu suất vận hành, độ chính xác và tính đồng bộ của toàn bộ quy trình. Việc ứng dụng công nghệ để tự động hóa các thao tác này không chỉ góp phần giảm sự phụ thuộc vào quá trình điều phối thủ công mà còn mở ra khả năng tối ưu hóa hoạt động khai thác, nâng cao chất lượng dịch vụ cảng.

Giải pháp căn chỉnh xe tự động bằng trí tuệ nhân tạo (eCPS) do Cảng Đà Nẵng phát triển.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, Cảng Đà Nẵng đã nghiên cứu, phát triển công nghệ eCPS. Đây là giải pháp ứng dụng AI vào quá trình định vị và căn chỉnh phương tiện, hỗ trợ phương tiện vào đúng vị trí trong quá trình giao nhận hàng hóa tại cảng, giúp thay thế công việc thủ công của con người và thay thế các hệ thống Cps đã biết.

eCps sử dụng camera công nghiệp kết nối với một máy tính được tạo cấu hình để có khả năng: nhận dạng vật thể bằng trí tuệ nhân tạo, suy luận phương án làm hàng, bình bầu điểm đại diện của đối tượng, tính toán tọa độ, hiển thị tọa độ, theo dõi đối tượng, xử lý ảnh, giám sát vận hành… Mục tiêu là tạo nên một hệ thống canh xe chính xác, tốc độ cao nhưng tinh gọn hơn các hệ thống canh xe truyền thống nhờ vào việc sử dụng AI.

Hiệu quả eCPS mang lại rất lớn, gồm rút ngắn thời gian nâng/hạ cho mỗi container từ 10-15 giây, tiết kiệm 3.000 giờ/năm cho dây chuyền khai thác tàu container, tính cho công suất 1 triệu TEUs/năm, tính đến tháng 11/2026, làm lợi 11,5 tỷ đồng so với sản phẩm cùng loại khi triển khai trên 19 cẩu giàn.

Điểm nổi bật của eCPS là hướng đến tự động hóa hoàn toàn quá trình căn chỉnh xe, góp phần nâng cao độ chính xác, tính đồng bộ và hiệu quả vận hành. Việc đưa AI vào một công đoạn cụ thể trong hoạt động khai thác cho thấy cách tiếp cận chuyển đổi số của Cảng Đà Nẵng: Không dừng lại ở số hóa dữ liệu hay quy trình quản lý mà từng bước đưa công nghệ vào giải quyết trực tiếp những bài toán sản xuất kinh doanh, tạo ra giá trị thiết thực trong thực tiễn.