Cảng Đà Nẵng phấn đấu đạt trên 17 triệu tấn hàng hóa thông qua cảng

Bốc xếp hàng ở cảng Tiên Sa. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo cảng Đà Nẵng, trong 9 tháng qua, thị trường sản xuất, xuất nhập khẩu và logistics tại khu vực miền Trung tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, dù vẫn chịu ảnh hưởng từ những biến động về tỷ giá, giá nhiên liệu, cước vận tải, lịch tàu và chính sách thương mại quốc tế.

Trong bối cảnh đó, cảng Đà Nẵng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì hoạt động ổn định và đạt mức tăng trưởng tích cực.

Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2026, sản lượng hàng hóa thông qua cảng Đà Nẵng tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025, đạt gần 74% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng hàng container tăng 9,24%.

Trên cơ sở kết quả đạt được, cảng Đà Nẵng đề ra mục tiêu phấn đấu cả năm 2026 đạt sản lượng thông qua cảng trên 17 triệu tấn hàng hóa, doanh thu hợp nhất đạt trên 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 580 tỷ đồng.