Cảng Đà Nẵng mở rộng kết nối và hợp tác khai thác cảng, logistics

Thay mặt lãnh đạo Cảng Đà Nẵng, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đẳng Song đã giới thiệu về bề dày và những thành tựu trong 125 năm hình thành và phát triển Cảng Đà Nẵng. Đồng thời nhấn mạnh, Cảng Đà Nẵng luôn xác định kết nối, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm là những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động, thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của ngành hàng hải và logistics. Đặc biệt, trong bối cảnh hệ thống cảng biển Việt Nam đang từng bước chuyển mình theo hướng hiện đại, xanh và thông minh, việc tăng cường trao đổi giữa các doanh nghiệp khai thác cảng không chỉ mang lại giá trị thiết thực cho từng đơn vị mà còn góp phần tạo dựng một hệ sinh thái cảng biển – logistics có tính liên kết, hỗ trợ lẫn nhau và phát triển bền vững…

Lãnh đạo Cảng Đà Nẵng tiếp và làm việc với lãnh đạo Hãng tàu WanHai.

Lãnh đạo Cảng quốc tế Lào – Việt đã bày tỏ ấn tượng trước những bước phát triển vượt bậc của Cảng Đà Nẵng trong thời gian qua từ năng lực khai thác, cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ đến công tác đổi mới, hiện đại hóa hoạt động cảng và từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống cảng biển Việt Nam. Sau làm việc với lãnh đạo cảng Đà Nẵng, Đoàn công tác của Cảng quốc tế Lào – Việt đã thị sát tìm hiểu môi trường khai thác, hoạt động và diện mạo hiện đại của Cảng Đà Nẵng. Cùng thời điểm này, Cảng Đà Nẵng, Cảng Đà Nẵng còn tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Hãng tàu WanHai do Ông Chris Hsu – Tổng Giám đốc Wan Hai Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Đoàn công tác của Cảng quốc tế Lào - Việt thị sát cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).

Đây là dịp để hai bên cùng trao đổi về tình hình hợp tác, hoạt động khai thác cảng – vận tải biển và những định hướng phát triển trong thời gian tới, hướng đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường kết nối và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Với tinh thần đồng hành – tin cậy – cùng phát triển, lãnh đạo Cảng Đà Nẵng kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác, tạo thêm những giá trị mới và góp phần thúc đẩy hoạt động logistics, hàng hải tại khu vực miền Trung. Từ những cuộc gặp gỡ và làm việc này, Cảng Đà Nẵng tin tưởng sẽ tiếp tục cùng các đối tác, doanh nghiệp trong ngành hàng hải và logistics mở rộng hợp tác, chia sẻ giá trị và tạo thêm những động lực mới cho sự phát triển của cảng biển Việt Nam.

PHÚ NAM