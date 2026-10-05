Cảng Đà Nẵng khen thưởng 42 sáng kiến, cải tiến sản xuất

Trong 42 sáng kiến, cải tiến, giải pháp hợp lý hóa sản xuất mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh có 8 giải pháp được công nhận là sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất và 34 giải pháp được công nhận là Kaizen. Tổng số tiền thưởng đợt 1/2026 là 104 triệu đồng, qua đó tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới, sáng tạo và chủ động cải tiến trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên Cảng Đà Nẵng.

Hội đồng Khoa học – Công nghệ Cảng Đà Nẵng trao thưởng cho các sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất có giá trị thiết thực đợt 1/2026.

Trong 8 sáng kiến được công nhận, “Áp dụng phần mềm xử lý và số hóa sơ đồ xếp dỡ container trên tàu (Bayplan)” của tác giả Nguyễn Tiến Tùng và Nguyễn Hữu Long giúp tối ưu hóa thời gian, tăng tính linh hoạt trong điều hành, nâng cao chất lượng tác nghiệp hiện trường, đồng thời giảm thiểu rủi ro sai sót và tiết kiệm chi phí, được trao thưởng cao nhất.

Sáng kiến “Ngáng làm hàng jumbo gắn xe nâng” của tác giả Trương Văn Hoàng đã góp phần tăng năng suất, bảo đảm an toàn cho hàng hóa, người lao động và lái xe cơ giới; đặc biệt phát huy hiệu quả trong điều kiện thời tiết mưa, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của khách hàng tại kho CFS.

Giải pháp “Web App tra cứu thẻ Bảo hiểm sức khỏe đa nền tảng” giúp người lao động có thể truy cập thông tin trên nhiều thiết bị, tiết kiệm thời gian, công sức và góp phần chuyên nghiệp hóa công tác phúc lợi của Cảng.

Đáng chú ý, DaNangPort AI được xây dựng nhằm hình thành nền tảng AI dùng chung, hỗ trợ cán bộ, người lao động rút ngắn thời gian tra cứu thông tin, tìm kiếm tài liệu và xử lý công việc; đồng thời tạo cơ sở để tiếp tục phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo chuyên sâu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và chuyển đổi số của Cảng...

Lãnh đạo Cảng Đà Nẵng trao giải cho anh Nguyễn Hữu Long (giữa) là một trong hai tác giả của sáng kiến “Áp dụng phần mềm xử lý và số hóa sơ đồ xếp dỡ container trên tàu (Bayplan)”.

Ông Phạm Đặng Hòa Bình - Phó Tổng Giám đốc, Hội đồng Khoa học – Công nghệ Cảng Đà Nẵng cho biết, các giải pháp được xét duyệt trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, tự động hóa, số hóa quy trình nghiệp vụ đến an toàn giao thông, an toàn lao động, khai thác cảng, quản lý dữ liệu và nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng.

Điểm nổi bật trong đợt xét duyệt lần này là nhiều giải pháp trực tiếp hướng tới giảm thời gian xử lý, hạn chế sai sót, tối ưu nguồn lực và nâng cao năng suất lao động, phù hợp với định hướng đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Cảng Đà Nẵng. Qua đó cho thấy hoạt động sáng kiến tại Cảng Đà Nẵng ngày càng gắn chặt với những vấn đề thực tiễn trong sản xuất, đưa những ý tưởng cải tiến trong công việc hằng ngày thành các giải pháp có khả năng ứng dụng và tạo giá trị cụ thể.

"Đặc biệt, sự hiện diện của nhiều giải pháp liên quan đến AI, API, số hóa dữ liệu, tự động hóa và các nền tảng công nghệ cho thấy tư duy đổi mới đang từng bước được lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ người lao động Cảng Đà Nẵng. Bên cạnh hiệu quả về năng suất, các sáng kiến còn hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn lao động, chất lượng quản trị và hình ảnh chuyên nghiệp của Cảng", ông Phạm Đặng Hoà Bình nhấn mạnh.