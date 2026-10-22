Cảng Đà Nẵng báo lãi lớn quý III/2026, tiền gửi ngắn hạn gần 900 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (UpCOM: CDN) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn duy trì lượng tiền gửi ngân hàng lớn, đồng thời ghi nhận thêm vốn đầu tư tại dự án trung tâm logistics Hòa Vang.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý III/2026 đạt 475,78 tỷ đồng, tăng khoảng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lũy kế 9 tháng đạt 1.443,18 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 20,5% so với mức 1.196,65 tỷ đồng của 9 tháng 2025.

Lợi nhuận gộp lũy kế ghi nhận mức 568,31 tỷ đồng, giúp biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức cao khoảng 39,4%. Lợi nhuận sau thuế trong quý III đạt 138,86 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng lên 376,03 tỷ đồng, tăng mạnh 28,4% so với mức 292,9 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Về mục tiêu kinh doanh 2026, CDN đặt mục tiêu doanh thu kinh doanh đạt 1817,5 tỷ đồng với 518 tỷ lợi nhuận trước thuế. Theo đó, qua 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đã đạt gần 80% kế hoạch doanh thu. Với lợi nhuận trước thuế luỹ kế 2026 là 468,6 tỷ đồng, CDN đã hoàn thành 90% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, BCTC quý III/2026 của Cảng Đà Nẵng ghi nhận lượng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ở mức cao.

Về tình hình tài sản, tổng tài sản của công ty tại thời điểm 30/9/2026 đạt 3.044,51 tỷ đồng, tăng gần 300 tỷ đồng so với mức 2.748,66 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm tới 1.486,43 tỷ đồng.

Cùng với đó là tiền gửi có kỳ hạn từ 4 đến 12 tháng đạt mức 884,26 tỷ đồng. Đặc biệt, công ty đang sở hữu nền tảng thanh khoản tốt khi tổng lượng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn vượt 1.127 tỷ đồng. Mục này mang lại nguồn doanh thu tài chính từ tiền lãi là 42,02 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng mạnh so với mức 24,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước

Cảng Đà Nẵng ghi nhận tổng lượng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn vượt 1.127 tỷ đồng (Ảnh: CDN).

Tài sản dài hạn ghi nhận 1.558,08 tỷ đồng, phần lớn nằm ở tài sản cố định đạt 1.304,73 tỷ đồng. Còn lại 192,6 tỷ đồng nằm ở chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tăng so với mức 157,66 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, phần lớn là giá trị đầu tư tại dự án trung tâm logistics ở Hòa Vang, với số dư xây dựng dở dang khoảng 186 tỷ đồng.

Về nguồn vốn và nợ, tổng nợ phải trả đứng ở mức 723,54 tỷ đồng, chỉ chiếm khoảng 23,8% tổng nguồn vốn, bao gồm 353,01 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 370,53 tỷ đồng nợ dài hạn.

Vốn chủ sở hữu đạt 2.320,97 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu duy trì 990 tỷ đồng với cơ cấu cổ đông gồm Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ 75% và Wan Hai Lines (Singapore) Pte Ltd nắm giữ 20,29%. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 376,03 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển ghi nhận 955,16 tỷ đồng.