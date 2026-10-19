Cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng năm thứ 5 liên tiếp đón TEU thứ một triệu

Ngày 19/10, tại đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng), Cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT), thành viên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn - Binh đoàn 20, tổ chức lễ chào mừng TEU container thứ một triệu thông qua cảng trong năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào mừng TEU container thứ một triệu thông qua cảng trong năm 2026.

Sự kiện diễn ra trong dịp TC-HICT kỷ niệm 15 năm thành lập (28/10/2011 - 28/10/2026) và 8 năm chính thức đi vào hoạt động. Trước đó, TC-HICT đón tàu ONE FANTASTIC có trọng tải 171.899 DWT, trở thành tàu có trọng tải lớn nhất từng cập cảng kể từ khi đi vào khai thác.

Cũng trong dịp này, TC-HICT vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, ghi nhận những đóng góp của tập thể lãnh đạo và người lao động qua các thời kỳ trong quá trình xây dựng, phát triển cảng.

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tá Đoàn Hải Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TC-HICT cho biết, đây không chỉ là một cột mốc về sản lượng mà còn là dấu ấn khẳng định sức sống, năng lực khai thác và đà phát triển mạnh mẽ của Cảng. Cột mốc này càng trở nên ý nghĩa khi được ghi dấu trong dịp kỷ niệm 15 năm thành lập TC-HICT.

Là cảng container nước sâu đầu tiên tại miền Bắc, TC-HICT đã từng bước trưởng thành từ những ngày đầu xây dựng nhiều khó khăn trên vùng bãi bồi Lạch Huyện để trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế, kết nối hàng hóa Việt Nam với các thị trường toàn cầu.

Các đại biểu tham dự lễ chào mừng TEU thứ một triệu thông qua Cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng trong năm 2026.

Thay mặt ban lãnh đạo cảng, thượng tá Đoàn Hải Tuấn gửi lời cảm ơn tới các cấp lãnh đạo, các cơ quan, ban ngành cùng quý hãng tàu, khách hàng và đối tác đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng TC-HICT.

Thời gian tới, TC-HICT cam kết tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực khai thác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cải thiện chất lượng dịch vụ và tăng cường khả năng kết nối, góp phần phát triển ngành hàng hải, logistics và nền kinh tế đất nước.

Duy Thanh