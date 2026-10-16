Cảng container quốc tế Tân Cảng - Hải Phòng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Được hình thành từ định hướng phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, Công ty TNHH Cảng container quốc tế Tân Cảng - Hải Phòng hướng tới mục tiêu xây dựng cảng nước sâu hiện đại tại khu vực Lạch Huyện (TP Hải Phòng).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn, Tư lệnh Binh đoàn 20, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trao Huân chương Lao động hạng ba tặng TC-HICT.

Cảng khởi công xây dựng ngày 13/5/2016 và chính thức khai trương ngày 13/5/2018, từng bước trở thành điểm kết nối quan trọng giữa hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam với mạng lưới hàng hải quốc tế.

Sau hơn 8 năm vận hành thương mại, TC-HICT đã đón khoảng 3.550 lượt tàu container, tiếp nhận tàu có trọng tải lớn nhất lên tới 171.899 DWT, đạt năng suất khai thác cao nhất 190 container/giờ. Tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt hơn 8,2 triệu TEU.

Đáng chú ý, TC-HICT duy trì 5 năm liên tiếp có sản lượng hàng hóa thông qua vượt mốc 1 triệu TEU/năm, khẳng định năng lực khai thác và vai trò ngày càng quan trọng của cảng trong hệ thống logistics khu vực phía Bắc.

Đặc biệt, dấu mốc container thứ 1 triệu trong năm 2026 được ghi nhận đúng dịp TC-HICT đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Cảng container quốc tế Tân Cảng - Hải Phòng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn, Tư lệnh Binh đoàn 20, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty TNHH Cảng container Quốc tế Tân Cảng - Hải Phòng.

Phát biểu tại lễ buổi lễ, Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà TC-HICT đạt được trong 15 năm qua và nhấn mạnh, 15 năm trước, TC-HICT tiên phong mở đường. Hôm nay, trước những vận hội mới, TC-HICT cần tiếp tục phát huy bản lĩnh, chủ động đón đầu cơ hội, đảm nhận những trọng trách lớn hơn.

Để TC-HICT không chỉ là một cảng biển khai thác hiệu quả, mà phải trở thành hạt nhân trong chiến lược phát triển hệ sinh thái cảng biển, dịch vụ logistics của Tân Cảng Sài Gòn tại miền Bắc, TC-HICT cần tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các tuyến tàu quốc tế; kết nối hiệu quả với dự án bến số 7, số 8 tại Lạch Huyện và nắm bắt cơ hội từ Khu thương mại tự do Hải Phòng.

Đồng thời, tiếp tục đi đầu trong chuyển đổi số, tự động hóa và phát triển cảng xanh…, góp phần xây dựng Lạch Huyện trở thành trung tâm cảng biển - logistics hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế.

Cũng trong dịp này, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã tặng bằng khen 2 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển của TC-HICT.

Duy Thanh