Càng cố tiết kiệm càng dễ tốn tiền, 3 hiểu lầm về chi tiêu tối giản nhiều người mắc phải

Khi giá cả và áp lực tài chính gia tăng, nhiều người bắt đầu thay đổi cách sử dụng tiền: hạn chế mua sắm, ăn ngoài ít hơn, dọn bớt đồ và cân nhắc kỹ trước mỗi lần rút ví.

Đây đều là những thói quen tích cực. Tuy nhiên, tối giản không đồng nghĩa với việc tiêu ít nhất có thể. Nếu quá tập trung vào việc cắt giảm, bạn có thể rơi vào những cách tiết kiệm tưởng hợp lý nhưng lại không thực sự hiệu quả.

Thấy rẻ là mua

Khi muốn tiết kiệm, không ít người có xu hướng chọn món có giá thấp nhất. Từ quần áo, giày dép đến đồ gia dụng, giá bán thường trở thành tiêu chí quan trọng nhất.

Nhưng giá mua thấp chưa chắc đồng nghĩa với chi phí thấp.

Một đôi giày giá 300.000 đồng nhưng chỉ sử dụng được vài tháng có thể khiến bạn phải mua lại nhiều lần. Trong khi đó, một đôi có giá cao hơn nhưng bền và được sử dụng trong vài năm lại có thể phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Tương tự, một món đồ gia dụng giá rẻ nhưng nhanh hỏng cũng có thể khiến tổng số tiền phải bỏ ra sau nhiều lần thay thế tăng lên.

Vì vậy, thay vì chỉ hỏi “Món nào rẻ hơn?”, nên cân nhắc thêm: Món đồ này có được sử dụng thường xuyên không? Độ bền thế nào? Nếu chọn sản phẩm rẻ hơn, khả năng phải thay mới trong thời gian ngắn có cao không?

Mua ít nhưng sử dụng lâu và đúng nhu cầu đôi khi mới là cách tiết kiệm hiệu quả.

Cắt hết những khoản khiến mình vui

Không cà phê, không ăn ngoài, hạn chế mua quần áo, không đi chơi hay gặp gỡ bạn bè... Việc cắt giảm hàng loạt khoản chi có thể giúp ngân sách giảm nhanh trong thời gian đầu.

Tuy nhiên, nếu cảm giác tiết kiệm đi kèm với quá nhiều thiếu thốn, bạn có thể khó duy trì thói quen này lâu dài. Sau một thời gian cố gắng kiềm chế, một số người dễ chi tiêu mạnh tay trở lại vì cảm giác muốn “bù đắp”.

Tối giản bền vững không nhất thiết phải loại bỏ mọi khoản chi mang lại niềm vui. Quan trọng hơn là phân biệt giữa chi tiêu có chủ đích và mua sắm theo cảm xúc.

Một buổi cà phê cuối tuần nằm trong ngân sách và thực sự giúp bạn thư giãn có thể vẫn đáng giữ lại. Ngược lại, những món đồ mua chỉ vì đang giảm giá, mua theo trào lưu hoặc không có nhu cầu sử dụng rõ ràng mới là khoản nên xem xét.

Nghĩ rằng không mua lúc nào cũng là tiết kiệm

Một chiếc ghế đã xuống cấp, điện thoại thường xuyên gặp trục trặc hay thiết bị điện cũ hoạt động kém nhưng vẫn được giữ lại chỉ vì ngại bỏ tiền thay mới.

Trong một số trường hợp, đây không còn là tối giản mà là trì hoãn một khoản chi cần thiết.

Không mua hôm nay đôi khi có thể dẫn đến khoản chi lớn hơn trong tương lai. Đồ dùng hỏng có thể phát sinh chi phí sửa chữa hoặc thay thế, thiết bị cũ hoạt động kém có thể làm tăng chi phí sử dụng, trong khi việc trì hoãn bảo dưỡng phương tiện có thể khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

Do đó, trước một khoản chi, thay vì chỉ hỏi “Có thể không mua không?”, hãy cân nhắc thêm: Khoản tiền này có giúp tiết kiệm chi phí về sau, giảm thời gian xử lý hay cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống không?

Nếu câu trả lời là có, đó có thể là một khoản chi hợp lý thay vì một khoản lãng phí.

Một người chi 15 triệu đồng mỗi tháng chưa chắc sử dụng tiền kém hiệu quả hơn người chỉ chi 10 triệu đồng. Điều quan trọng nằm ở việc số tiền đó được dành cho những gì và có phù hợp với nhu cầu, khả năng tài chính hay không.

Chi tiêu tối giản không phải cuộc đua xem ai tiêu ít hơn. Đó là quá trình loại bỏ những khoản không cần thiết, hạn chế mua sắm thiếu suy nghĩ và dành tiền cho những thứ thực sự có giá trị.

Nói đơn giản, mục tiêu không phải “tiêu càng ít càng tốt”, mà là biết mình đang chi tiền cho điều gì và vì sao mình chọn chi khoản tiền đó.