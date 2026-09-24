Cảng Cần Thơ đón chuyến tàu vận tải đầu tiên từ Cảng Nam Ninh

Nghi thức cắt băng đón chuyến tàu đầu tiên. (Ảnh: VĂN ÚT)

Sự kiện đánh dấu kết nối trực tiếp giữa Nam Ninh và Cần Thơ, mở thêm hành lang vận tải hàng hóa giữa khu vực Tây Nam Trung Quốc và Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo kế hoạch, tuyến Nam Ninh-Cần Thơ được khai thác với tần suất 2 chuyến/tháng, thời gian hành trình khoảng 7 ngày. Tuyến sử dụng tàu container sông biển có trọng tải toàn phần khoảng 4.900 DWT, sức chở 500 TEU; trong đó dự kiến 25% là container lạnh và 75% container khô.

Cảng Cần Thơ và Tập đoàn Cảng Vịnh Bắc Bộ là hai đơn vị đồng tổ chức, phối hợp phát triển tuyến cùng các doanh nghiệp vận tải, logistics, chủ hàng và đối tác trong chuỗi cung ứng.

Kênh đào Bình Lục là công trình kết nối hệ thống đường thủy Tây Giang với Vịnh Bắc Bộ, tạo thêm tuyến đường ra biển cho Quảng Tây và khu vực Tây Nam Trung Quốc. Ngày 16/9/2026, khi kênh chính thức đưa vào khai thác, tuyến vận tải ngoại thương sông biển Nam Ninh-Cần Thơ cũng thực hiện chuyến đầu tiên.

Cảng Cần Thơ tổ chức xếp dỡ và kết nối hàng hóa với mạng lưới doanh nghiệp. (Ảnh: VĂN ÚT)

Theo mô hình vận tải này, hàng hóa từ các khu vực nội địa có thể được vận chuyển bằng đường sắt hoặc đường bộ đến Cảng Nam Ninh, sau đó đi đường thủy qua Kênh đào Bình Lục ra Vịnh Bắc Bộ, trước khi nối chuyến đường biển đến Việt Nam.

thTập đoàn Cảng Vịnh Bắc Bộ cho biết, mô hình kết nối Trùng Khánh-Nam Ninh-Kênh đào Bình Lục đã được triển khai trước thời điểm tuyến vận hành. Một trong những lô hàng ngoại thương đầu tiên từ Trùng Khánh được vận chuyển bằng đường sắt đến Nam Ninh, sau đó tiếp tục hành trình qua kênh tới Cảng Cần Thơ.

Tại Việt Nam, Cảng Cần Thơ đảm nhận việc tiếp nhận tàu, tổ chức xếp dỡ và kết nối hàng hóa với mạng lưới doanh nghiệp, khách hàng và các trung tâm sản xuất của Đồng bằng sông Cửu Long. Cảng hiện khai thác Bến cảng Cái Cui, Bến cảng Hoàng Diệu, đồng thời cung cấp dịch vụ xếp dỡ, kho bãi và logistics.

Năm 2025, tổng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Cần Thơ đạt hơn 3,14 triệu tấn. Cảng đang từng bước mở rộng hoạt động container và các kết nối logistics nhằm nâng cao khả năng phục vụ nguồn hàng của Đồng bằng sông Cửu Long.

Việc đón chuyến tàu đầu tiên từ Cảng Nam Ninh mở rộng hướng kết nối của Cảng Cần Thơ, từ các tuyến nội địa và trung chuyển trong nước sang các hành lang vận tải quốc tế trực tiếp hơn.