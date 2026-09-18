Cảng biển Việt Nam chuyển đổi xanh, kiến tạo mới hệ sinh thái hàng hải, logistics

Sự kiện này quy tụ khoảng 600 đại biểu là lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước, các cảng hội viên, doanh nghiệp logistics, tổ chức trong nước và quốc tế, cùng các đối tác của ngành hàng hải.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị là diễn đàn quan trọng nhằm tổng kết năm đầu tiên của nhiệm kỳ VPA khóa X, trao đổi các vấn đề chiến lược của ngành cảng biển và thống nhất những định hướng hành động trong giai đoạn 2026–2027.

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Cường, Chủ tịch VPA cho biết, ngành cảng biển Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong đó năng lực cạnh tranh không chỉ được đo bằng quy mô hay sản lượng mà còn phụ thuộc vào năng suất khai thác, chất lượng dịch vụ, khả năng kết nối hậu phương, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Các đại biểu thống nhất tiếp tục phát huy ba vai trò cốt lõi của VPA: Đại diện – Kết nối – Kiến tạo, từng bước nâng cao năng lực phản biện chính sách trên cơ sở dữ liệu, tăng cường liên kết trong toàn bộ hệ sinh thái cảng biển – hàng hải – logistics và thúc đẩy các giải pháp mang tính hệ thống cho ngành.

Hội nghị đã thống nhất 6 nhóm ưu tiên hành động của Hiệp hội gồm: Hoàn thiện và phản biện chính sách; tăng cường kết nối hạ tầng và chuỗi logistics; thúc đẩy phát triển cảng xanh; đẩy mạnh cảng thông minh và số hóa; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu trao đổi, giao lưu bên lề hội nghị.

Trong đó, các chương trình về quản lý năng lượng, giảm phát thải, điện hóa thiết bị, điện bờ, số hóa quy trình và chia sẻ dữ liệu được xác định là những trọng tâm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống cảng biển Việt Nam

Từ thực tiễn hoạt động của cộng đồng cảng biển, hội nghị thống nhất tiếp tục kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước ưu tiên 5 nhóm vấn đề lớn là phát triển hạ tầng kết nối liên vùng, đặc biệt là đường sắt và đường thủy nội địa; hoàn thiện cơ chế giá dịch vụ cảng biển phù hợp với quy mô đầu tư và chất lượng dịch vụt; tháo gỡ vướng mắc về nạo vét, duy tu luồng hàng hải và vùng nước trước bến; hỗ trợ chuyển đổi xanh và chuyển đổi số thông qua chuẩn hóa dữ liệu, PCS, điện bờ và quan trắc phát thải; tăng cường phối hợp liên ngành, liên vùng trong quản trị và phát triển hệ thống cảng biển quốc gia.

Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của VPA trong sự phát triển của ngành hàng hải, logistics Việt Nam.

Hội nghị ghi nhận kết quả hoạt động tích cực của Ban Thư ký VPA trong năm đầu nhiệm kỳ với nhiều chương trình khảo sát, lấy ý kiến hội viên và tham gia góp ý các chính sách quan trọng của ngành. Đồng thời, VPA tiếp tục mở rộng mạng lưới hội viên theo hướng hệ sinh thái, kết nối các doanh nghiệp logistics, công nghệ, năng lượng, đào tạo và nghiên cứu nhằm gia tăng giá trị thiết thực cho cộng đồng hội viên.

Nhân dịp này, Hiệp hội đã tổ chức kết nạp các hội viên mới, tri ân đơn vị đăng cai và các nhà tài trợ.

VPA khẳng định sẽ tiếp tục lấy hội viên làm trung tâm, dữ liệu và tri thức làm nền tảng, kết nối làm phương thức và kết quả làm thước đo trong mọi hoạt động.

Đây được xem là định hướng xuyên suốt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của cảng biển Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành hàng hải và logistics trong kỷ nguyên mới.