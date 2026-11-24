Quốc lộ 5 chịu áp lực quá tải. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Hải Phòng đang đẩy mạnh đầu tư, mở rộng hệ thống cảng biển nhằm nâng cao năng lực thông qua hàng hóa, khẳng định vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của khu vực phía Bắc.

Tuy nhiên, cùng với đà tăng trưởng nhanh của hoạt động xuất nhập khẩu, các tuyến giao thông kết nối cảng biển với khu công nghiệp, trung tâm logistics và các địa phương trong vùng đang chịu áp lực quá tải, đặc biệt là Quốc lộ 5.

Phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông phía sau cảng đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm giảm chi phí logistics, bảo đảm an toàn giao thông và tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Lượng hàng hóa qua cảng ngày càng gia tăng

Chiều 23/11, Hải Phòng khởi công Dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 thuộc khu bến Lạch Huyện, với tổng vốn đầu tư 24.845 tỷ đồng. Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Lạch Huyện, liên doanh giữa Xuân Cầu và PSA International làm chủ đầu tư.

Dự án gồm 4 bến container, tổng chiều dài cầu cảng 1.800m, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải từ 12.000-18.000 TEU, công suất thiết kế 4,5 triệu TEU/năm. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng nâng gấp đôi năng lực thông qua của cụm cảng nước sâu Lạch Huyện.

Theo thống kê của thành phố Hải Phòng, 10 tháng năm 2026, sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển đạt 182,442 triệu tấn, tăng 12,11% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng tháng 10, sản lượng đạt 26,101 triệu tấn, tăng 13,73%. Doanh thu cảng biển trong 10 tháng đạt hơn 8.743 tỷ đồng, tăng 27,74%.

Đà tăng trưởng này cho thấy cảng biển tiếp tục là động lực quan trọng của kinh tế thành phố, đồng thời kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về vận tải đường bộ, kho bãi và dịch vụ logistics. Vì vậy, mở rộng năng lực khai thác cảng cần đi đôi với đầu tư hạ tầng giao thông kết nối phía sau cảng.

Theo ông Lê Hồng Quân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, để nâng cao năng suất và sức cạnh tranh, doanh nghiệp đang tập trung hiện đại hóa hệ thống quản lý, điều hành khai thác; số hóa quy trình giao nhận thông qua ePort, Smart Gate, ứng dụng công nghệ trong quản lý cầu bến, bãi container và điều phối thiết bị. Những giải pháp này góp phần rút ngắn thời gian giải phóng hàng hóa tại cảng.

Trong khi đó, theo Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Hải Phòng phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 13% trở lên, giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân từ 13%/năm, phấn đấu 14%/năm.

Mục tiêu tăng trưởng cao đặt ra yêu cầu khai thác hiệu quả các động lực phát triển, trong đó có công nghiệp, cảng biển, logistics và xuất nhập khẩu.

Thực tế cho thấy, năng lực cạnh tranh của hệ thống cảng biển không chỉ phụ thuộc vào quy mô bến cảng, khả năng tiếp nhận tàu lớn hay tốc độ xếp dỡ mà còn được quyết định bởi khả năng vận chuyển hàng hóa đến các khu công nghiệp, trung tâm sản xuất và thị trường tiêu thụ.

Tuyến quốc lộ 5 đang bị quá tải và là tuyến đường có số vụ tai nạn nhiều nhất trong những tháng qua. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Nếu hạ tầng kết nối không theo kịp, ùn tắc và chi phí vận tải tăng cao có thể trở thành điểm nghẽn đối với tăng trưởng.

Giao thông kết nối vùng chiến lược chịu áp lực quá tải

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, hoạt động vận chuyển hàng hóa qua hệ thống cảng biển hiện tập trung chủ yếu trên ba trục giao thông: Quốc lộ 5, trục Quốc lộ 10-Nguyễn Trường Tộ-Bùi Viện và cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Đây đều là những tuyến đường quan trọng kết nối cảng biển với các khu công nghiệp, trung tâm logistics và các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Trong đó, Quốc lộ 5 là tuyến chịu sức ép rõ nét nhất. Tuyến đường dài gần 80 km qua địa bàn Hải Phòng, đưa vào khai thác từ năm 1998, hiện đảm nhận đồng thời chức năng giao thông liên vùng, kết nối khu công nghiệp, khu dân cư và vận chuyển hàng hóa từ hệ thống cảng biển.

Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa khiến mật độ phương tiện tăng nhanh, trong khi nhiều nút giao và đường đấu nối dân sinh chưa đáp ứng yêu cầu khai thác.

Theo số liệu đếm xe tháng 2/2026 do Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) cung cấp, lưu lượng phương tiện tại Km58+800 đạt 107.282 lượt xe/ngày đêm, tại Km98+631 đạt khoảng 71.000 lượt xe/ngày đêm, trong khi lưu lượng thiết kế của tuyến chỉ từ 6.000-15.000 lượt xe/ngày đêm. Tại một số vị trí, lưu lượng thực tế vượt hơn 6 lần thiết kế.

Phó Tổng Giám đốc VIDIFI Phạm Thái Sơn chia sẻ, lưu lượng phương tiện tăng cao khiến Quốc lộ 5 thường xuyên xảy ra ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải hàng hóa và việc đi lại của người dân.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hải Phòng, trong 9 tháng năm 2026 (từ ngày 15/12/2025 đến 14/9/2026), Quốc lộ 5 qua địa bàn xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm 35 người chết và 24 người bị thương. Đây là tuyến quốc lộ xảy ra nhiều vụ tai nạn nhất trên địa bàn thành phố trong cùng kỳ.

Không chỉ Quốc lộ 5, trục Quốc lộ 10-Nguyễn Trường Tộ-Bùi Viện cũng chịu áp lực lớn. Theo số liệu Ủy ban Nhân dân thành phố, lưu lượng phương tiện trên trục này trung bình khoảng 15.110 ôtô/ngày đêm, trong đó có khoảng 5.000 xe rơmoóc, sơmi rơmoóc.

Đáng chú ý, thành phố đang triển khai đồng thời 4 dự án hạ tầng giao thông trên trục đường này. Việc vừa thi công vừa duy trì lưu thông với mật độ phương tiện lớn khiến nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông gia tăng.

Trong khi đó, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng có chiều dài khoảng 105,5km, quy mô 6 làn xe, nhưng chưa được khai thác tương xứng đối với nhóm phương tiện vận tải hàng hóa nặng.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có mật độ xe vẫn còn thưa thớt. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Thống kê 6 tháng đầu năm 2026 tại trạm thu phí cuối tuyến cho thấy, xe rơmoóc, sơmi rơmoóc chỉ chiếm khoảng 6% tổng lưu lượng ôtô.

Một trong những nguyên nhân là mức phí cao tốc đối với xe tải nặng và container còn khá cao: xe container 20 feet chịu phí 675.000 đồng/lượt toàn tuyến, xe container 40 feet là 870.000 đồng/lượt.

Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam và VIDIFI nghiên cứu giải pháp khuyến khích xe container, rơmoóc, sơmi rơmoóc sử dụng cao tốc nhiều hơn, trong đó có phương án điều chỉnh, giảm phí phù hợp.

Mục tiêu là phân bổ lại dòng phương tiện, giảm áp lực cho Quốc lộ 5 và trục Quốc lộ 10-Nguyễn Trường Tộ-Bùi Viện.

Song song với giải pháp phân luồng, thành phố triển khai Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 16/4/2026 về xây dựng Quốc lộ 5 và Quốc lộ 10 trở thành những tuyến đường an toàn về giao thông.

Kế hoạch đặt mục tiêu kéo giảm ít nhất 10% tai nạn giao thông hằng năm trên cả ba tiêu chí; tập trung xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn, vi phạm hành lang an toàn, tăng cường chiếu sáng, camera giám sát và tuần tra kiểm soát.

Về lâu dài, Hải Phòng xác định đầu tư các tuyến vành đai và đường kết nối liên vùng là giải pháp căn cơ để giảm tải cho các trục giao thông hiện hữu. Trong đó, dự án đường Vành đai 2 đoạn Tân Vũ-Hưng Đạo-Bùi Viện có tổng mức đầu tư hơn 8.593 tỷ đồng, chiều dài khoảng 11km, quy mô 8 làn xe.

Thành phố đặt mục tiêu thông xe trước ngày 31/1/2027 và hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 30/4/2027. Tuyến đường được kỳ vọng tăng cường kết nối khu vực cảng biển với mạng lưới giao thông phía Đông và phía Nam thành phố.

Cùng với đó, Hải Phòng công khai danh mục thu hút đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT).

Dự án đường Vành đai 2 kết nối Quốc lộ 10 với đường Nguyễn Trường Tộ và đường 9C (trục VSIP) với Vành đai 3 có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 17.547 tỷ đồng.

Đối với Vành đai 3, thành phố tìm kiếm nhà đầu tư nghiên cứu đoạn từ nút giao Hưng Đạo đến nút giao Quốc lộ 10, dài khoảng 17,55km, tổng mức đầu tư dự kiến 8.119 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Thành ủy Hải Phòng, các dự án PPP có khả năng chậm triển khai do thị trường bất động sản trầm lắng./.