Cảng Corpus Christi ở bang Texas là cửa ngõ xuất khẩu dầu thô lớn nhất nước Mỹ, với sản lượng khoảng 2,3 triệu thùng/ngày. Theo lãnh đạo cảng, hệ thống máy tính tại đây phải hứng chịu hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lượt dò quét mỗi ngày. Tin tặc tìm cách xâm nhập mạng nội bộ hoặc lừa nhân viên tiết lộ thông tin đăng nhập.

Các cuộc tấn công có nhiều hình thức, từ sử dụng công cụ tự động để dò mật khẩu, gây quá tải hệ thống máy tính đến những vụ xâm nhập tinh vi hơn nhằm đánh cắp hoặc xóa dữ liệu, theo Financial Times.

"Họ liên tục thăm dò hệ thống và tìm cách phát hiện những lỗ hổng", Giám đốc điều hành cảng Corpus Christi Kent Britton nói, đồng thời cảnh báo sự phát triển của AI sẽ khiến các mối đe dọa ngày càng phức tạp.

Làn sóng sự cố công nghệ trong những tuần gần đây cũng làm nổi bật mức độ dễ tổn thương của các hạ tầng số thiết yếu tại Mỹ. Một sự cố khiến hệ thống kiểm soát không lưu trên toàn quốc phải ngừng hoạt động cách đây một tuần, khiến hàng trăm nghìn hành khách bị ảnh hưởng. Hôm 16/11, lỗi phần mềm làm gián đoạn hệ thống ngân hàng Chase, chỉ vài ngày sau khi dịch vụ Outlook của Microsoft ngừng hoạt động gần 24 giờ.

Chưa có sự cố nào trong số này được xác định có liên quan đến tấn công mạng. Tuy nhiên, những gián đoạn trên cho thấy mức độ rủi ro lớn khi các hệ thống thiết yếu ngày càng phụ thuộc vào công nghệ, trong khi sự phát triển nhanh chóng của AI có thể giúp tin tặc phát hiện và khai thác lỗ hổng nhanh hơn khả năng ứng phó của doanh nghiệp.

Tuần trước, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cảnh báo tin tặc đang sử dụng một công cụ AI có tên Artex để tự động hóa các cuộc tấn công mạng.

JPMorgan Chase xác nhận dữ liệu 16.000 khách hàng bị tin tặc đánh cắp trong ngày 19/11. Ảnh: Reuters.

Tàu chở dầu và các cảng biển trở thành mục tiêu

Nguy cơ tấn công mạng đang gia tăng trong lĩnh vực hàng hải Mỹ. Lực lượng Tuần duyên Mỹ cho biết số sự cố an ninh mạng trong lĩnh vực này tăng 17% trong năm ngoái. Cơ quan này cũng phối hợp với FBI điều tra các vụ tấn công nhằm vào hai tàu chở dầu trên hành trình đến Mỹ hồi tháng 8.

Hai con tàu vận chuyển dầu thô và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) từ Địa Trung Hải đến Galveston, bang Texas, thì bị tin tặc xâm nhập khi đi qua khu vực gần eo biển Gibraltar. Các nhà điều tra chưa công bố danh tính nghi phạm.

Theo thông báo của các cơ quan chức năng, lực lượng liên ngành đã tiến hành kiểm tra an ninh trên hai tàu vào ngày 21 và 24/8 nhằm "đảm bảo tính toàn vẹn của các hệ thống công nghệ vận hành và công nghệ thông tin trên tàu", sau khi phát hiện dấu hiệu mạng lưới của cả hai con tàu bị xâm nhập.

Nếu xâm nhập thành công hệ thống cảng biển, tin tặc có thể làm tê liệt hoạt động thương mại, gián đoạn xuất khẩu năng lượng và đe dọa an toàn của thuyền viên trên biển.

Một tàu chở dầu cập cảng Corpus Christi. Ảnh: Reuters.

Hồi tháng 8, Cảng biển Bắc Carolina thông báo hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị bị tấn công. Dù sự cố được khống chế sau một ngày, hoạt động mở cổng bị chậm trễ và cảng buộc phải chuyển sang xử lý thủ công.

Trong khi đó, cảng Los Angeles cho biết đã ngăn chặn 120 triệu lượt tấn công trong tháng 8, gần gấp đôi mức trung bình hàng tháng của năm 2023. Các hoạt động này bao gồm dò tìm cách xâm nhập mạng nội bộ, thu thập mật khẩu và cài đặt phần mềm độc hại.

Tập đoàn vận tải biển Maersk cũng xác nhận xảy ra một vụ xâm nhập trong tháng này, khiến tin tặc đánh cắp dữ liệu. Tuy nhiên, doanh nghiệp khẳng định hoạt động vận tải không bị ảnh hưởng và sự cố không liên quan đến hình thức tấn công mã độc tống tiền (ransomware).

Trước những rủi ro ngày càng lớn, các cảng biển Mỹ đang tăng cường biện pháp bảo vệ hệ thống vận tải và hạ tầng kỹ thuật số.

Cảng Virginia, một đầu mối quan trọng trong vận chuyển hàng tiêu dùng, nông sản và than đá, nhận định nguy cơ tấn công mạng hiện trở nên "cấp bách hơn do sự phát triển của AI". Đơn vị này đang đầu tư mạnh vào đội ngũ an ninh mạng, đồng thời tổ chức huấn luyện và diễn tập hàng tháng cho nhân viên cùng lực lượng Tuần duyên Mỹ.

Người phát ngôn cảng Joe Harris cho biết hệ thống chưa ghi nhận vụ xâm nhập nào thành công, nhưng cảnh báo hậu quả của một cuộc tấn công có thể rất nghiêm trọng.

"Chúng tôi là một mắt xích trọng yếu của nền kinh tế. Việc phải ngừng hoạt động hoàn toàn không phải là lựa chọn", ông Harris nói.

Chuẩn bị phương án ứng phó

Cảng Corpus Christi cũng đang mở rộng lực lượng chuyên trách an ninh mạng. Bốn năm trước, đơn vị này chưa có nhân viên chuyên trách trong lĩnh vực trên, nhưng hiện chuẩn bị tuyển người thứ tư. Cảng đồng thời có lực lượng cảnh sát khoảng 50 người và một đơn vị thuộc Tuần duyên Mỹ.

Tuy nhiên, theo ông Britton, các phương án dự phòng của cảng trong trường hợp hệ thống phòng thủ bị xuyên thủng vẫn dựa nhiều vào những phương thức vận hành truyền thống.

Trong tình huống khẩn cấp, tàu kéo có thể hộ tống tàu hàng đi qua các đoạn luồng lạch. Văn phòng cảng vụ cũng có thể sử dụng bộ đàm hai chiều, ống nhòm, hồ sơ giấy và thậm chí tín hiệu bằng tay để điều phối hoạt động tàu thuyền.

Hàng hóa được dỡ xuống từ một con tàu tại Cảng Corpus Christi. Ảnh: Bloomberg.

Cơ quan quản lý cảng New York và New Jersey cũng đang đầu tư đáng kể vào hệ thống phòng thủ mạng. Người phát ngôn đơn vị cho biết cảng triển khai "nhiều lớp bảo vệ độc lập", đồng thời xây dựng kế hoạch khôi phục hoạt động cùng các đơn vị khai thác cảng và đối tác, nhằm bảo đảm những hoạt động thiết yếu vẫn được duy trì và hàng hóa tiếp tục lưu thông.

Một số cảng khác tỏ ra thận trọng khi đề cập đến các mối đe dọa cũng như biện pháp phòng vệ. Cảng Oakland từ chối công khai thông tin về hệ thống phòng thủ và các biện pháp bảo vệ an ninh mạng, với lý do liên quan đến an ninh quốc gia.

Cảng Corpus Christi cũng không cung cấp thêm chi tiết về những sự cố gần đây, nhưng cho biết đang tìm kiếm sự hỗ trợ bổ sung từ chính phủ liên bang.

"Nếu ở thế phòng thủ, bạn phải đúng trong mọi lần. Nhưng nếu ở thế tấn công, bạn chỉ cần thành công một lần", ông Britton nhận định.