Cảng Bến Đình ở Quảng Ngãi chính thức tiếp nhận tàu hàng cập cảng

Ngày 30/9, Ban quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bến cảng Bến Đình chính thức tiếp nhận, khai thác tàu vận tải hàng hóa cập cảng để bốc dỡ hàng hóa từ tàu lên đảo và ngược lại kể từ ngày 30/9.

Tàu hàng chính thức được cho phép cập cảng Bến Đình bốc dỡ hàng hóa kể từ ngày 30/9.

Theo đó, các loại tàu vận tải hàng hóa hoạt động trên tuyến đường thủy Sa Kỳ - Lý Sơn và một số tuyến đường thủy khác được phép cập cảng bốc dỡ hàng hóa, neo đậu tại cảng.

Được biết, vào tháng 3 vừa qua, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã công bố mở bến cảng Bến Đình thuộc cảng biển Quảng Ngãi để tiếp nhận tàu thuyền trong nước và nước ngoài ra vào hoạt động bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác có liên quan.

Bến cảng được phép tiếp nhận nhiều loại tàu thuyền, gồm tàu hàng tổng hợp có trọng tải đến 2.000 tấn tại cầu cảng phía ngoài biển, tàu đến 1.000 tấn ở phía trong bờ và tàu khách trọng tải khoảng 400 tấn tại cầu dẫn.

Trước đó, các loại tàu hàng để thực hiện bốc dỡ hàng hóa đều neo đậu cập cảng cá Lý Sơn và vũng neo đậu tàu thuyền An Hải. Do hệ thống cầu cảng chưa đảm bảo nên việc bốc dỡ, lên xuống hàng gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa biển động.

Công trình cảng Bến Đình có hai hạng mục chính là hệ thống công trình cầu cảng, nhà ga và đê chắn sóng. Trong đó, hạng mục cầu cảng và nhà ga được tỉnh Quảng Ngãi triển khai đầu tư vào năm 2016 và hoàn thành vào năm 2022.

Công trình gồm: 1 bến cầu tàu dài 240m cho phép neo đậu đồng thời 1 tàu có trọng tải 2.000DWT, 1 tàu trọng tải 1.000DWT và 1 tàu khách trọng tải 400 ghế. Đây là công trình cảng biển cấp IV, công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật cấp III, công trình năng lượng cấp IV với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.

Đối với hạng mục đê chắn sóng dài 450m, bề rộng mặt đê nơi lớn nhất là 16,4m và hẹp nhất là 6m, toàn bộ phần mặt đê được phủ bởi các khối phủ Accropode; cao trình đỉnh đê nơi cao nhất 6,6m và thấp nhất 4m. Hệ thống quan trắc sóng biển tại khu vực cảng Bến Đình, vốn đầu tư 250 tỷ đồng.