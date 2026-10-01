CAND - T&T áp đảo giải bóng bàn quốc gia

Trần Mai Ngọc là VĐV thành công nhất giải với 3 HCV ở đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ.

CAND - T&T rời Vĩnh Long với 6 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ, đứng đầu toàn đoàn. Đội vô địch 6 trong 7 nội dung, gồm đồng đội nam, đơn nam, đơn nữ và cả ba nội dung đôi.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách các danh hiệu được chia đều cho nhiều tay vợt. CAND - T&T không phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất, mà liên tục có người khác bước lên ở từng thời điểm.

Chức vô địch đồng đội nam là ví dụ rõ nhất. Ở chung kết gặp Hải Phòng, Đinh Anh Hoàng thua Đoàn Bá Tuấn Anh 2-3 trong trận mở màn. Lê Đình Đức và Tạ Hồng Khánh sau đó giúp đội lật lại thế trận trước khi tỷ số trở về 2-2.

Trận quyết định đưa Đức tái đấu Tuấn Anh, người từng đánh bại anh tại Đại hội TDTT toàn quốc. Lần này, Đức thắng và mang về HCV cho CAND - T&T. Trước đó ở bán kết, anh cũng thắng Nguyễn Anh Tú 3-0 trong chiến thắng 3-0 trước Hà Nội.

Vũ Mạnh Huy tiếp nối truyền thống gia đình khi giành chức vô địch đơn nam, trong khi cha anh, HLV Vũ Mạnh Cường, từng hai lần vô địch SEA Games.

Nếu đồng đội nam cho thấy khả năng san sẻ trách nhiệm, các nội dung đôi và đơn lại phản ánh độ dày lực lượng. Anh Hoàng cùng Đức vô địch đôi nam sau trận chung kết nội bộ với Tạ Hồng Khánh - Vũ Mạnh Huy, đồng thời giành HCV đôi nam nữ cùng Trần Mai Ngọc.

Mai Ngọc là VĐV thành công nhất giải với 3 HCV. Ngoài đôi nam nữ, cô cùng Hoàng Trà My vô địch đôi nữ, trước khi thắng Chung Thị Mỹ Huyền 4-1 ở chung kết đơn nữ sau khi để thua set đầu.

Nội dung đơn nam còn cho thấy ưu thế rõ hơn khi cả bốn tay vợt vào bán kết đều thuộc CAND - T&T. Vũ Mạnh Huy sau đó thắng Lê Đình Đức 4-1 ở chung kết để giành danh hiệu quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp.

Hai trận chung kết nội bộ ở đôi nam và đơn nam phản ánh rõ nhất chiều sâu của đội. Những tay vợt vừa đứng cùng nhau ở nội dung đồng đội có thể trở thành đối thủ ngay sau đó, nhưng dù kết quả thế nào, huy chương vẫn ở lại CAND - T&T.

Lê Đình Đức khép lại giải với HCV đồng đội nam, HCV đôi nam và HCB đơn nam. Anh Hoàng có hai HCV ở các nội dung đôi, còn Mai Ngọc giành ba HCV, qua đó cho thấy đội có nhiều điểm tựa khác nhau thay vì phụ thuộc vào một gương mặt.

Sau giải tại Vĩnh Long, CAND - T&T tiếp tục hướng tới giải Tay vợt xuất sắc, giải vô địch Đông Nam Á và Cây vợt vàng. Những giải đấu tiếp theo sẽ là thước đo rõ hơn cho khả năng duy trì ưu thế của tập thể này.