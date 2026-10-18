Canada xác nhận có người thiệt mạng trong vụ cháy tại căn cứ quân sự ở Alberta

Phát biểu với báo giới tại Ottawa, ông McGuinty bày tỏ đau buồn trước những thiệt hại về người, song không công bố số người thiệt mạng và bị thương hoặc nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Bộ trưởng mô tả đây là tình huống nghiêm trọng và cho biết ông không nhớ từng chứng kiến sự cố tương tự trong thời gian gần đây.

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết chính phủ liên bang đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền tỉnh Alberta và các cơ quan chức năng địa phương để xử lý vụ việc. Trong khi đó, Tổng Tham mưu trưởng Quốc phòng Canada, Tướng Jennie Carignan, khẳng định quân đội đang phối hợp với các cấp chính quyền liên quan, đồng thời ưu tiên bảo đảm an toàn cho quân nhân, gia đình họ và cộng đồng địa phương. Thủ hiến Alberta cũng mô tả vụ việc là một thảm kịch nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều quân nhân.

Theo hãng tin Reuters và kênh CNN, đám cháy bùng phát tại căn cứ Wainwright, gần thị trấn cùng tên ở phía Đông tỉnh Alberta, cách thành phố Edmonton khoảng 210 km về phía Đông Nam. Cảnh sát Hoàng gia Canada tại Wainwright cho biết đã nhận được yêu cầu hỗ trợ vào khoảng 16 giờ ngày 17/10. Chính quyền địa phương cho biết gió mạnh khiến đám cháy lan nhanh. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa ban hành lệnh sơ tán, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa hiện trường, giữ thông thoáng các tuyến đường phục vụ công tác ứng cứu và chỉ đến Trung tâm Y tế Wainwright khi có nhu cầu chăm sóc y tế cấp thiết.

Quân đội Canada và Cảnh sát Hoàng gia Canada đang điều tra vụ việc. Theo truyền thông địa phương hiện đã có 7 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Một số nguồn tin cho rằng số người bị thương có thể lên tới 150 người. Tuy nhiên, giới chức hiện chưa chính thức công bố số người bị thương.