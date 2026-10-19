Canada xác định nguyên nhân vụ cháy căn cứ quân sự Wainwright

Phát biểu trước báo giới, Thiếu tướng Wade Rutland cho biết các binh sĩ đang thực hiện nhiều nội dung huấn luyện, bao gồm ném lựu đạn trong bài tập chiến thuật tấn công theo phân đội, khi đám cháy bùng phát.

Theo ông Rutland, gió mạnh khiến lửa bén vào cỏ và lan rộng nhanh chóng, với tốc độ lên tới 1 km chỉ trong 30-60 giây. Vụ việc gây thương vong lớn trong lúc lực lượng quân đội đang huấn luyện tại một trong những cơ sở quân sự hoạt động thường xuyên nhất Canada.

Sau hỏa hoạn, các đơn vị chuyên trách đã được triển khai kiểm tra cơ sở hạ tầng năng lượng gần căn cứ. Kết quả sơ bộ cho thấy không có thiệt hại đối với các công trình này, song hoạt động kiểm tra vẫn tiếp tục nhằm bảo đảm an toàn.

Căn cứ Wainwright nằm gần thị trấn cùng tên, nơi có khoảng 6.600 cư dân. Theo số liệu điều tra dân số năm 2021, căn cứ có khoảng 1.310 quân nhân và nhân viên dân sự.

Trước đó, chính quyền địa phương cho biết đà lan của đám cháy đã được khống chế trong đêm 17-10. Quân đội Canada đang tiếp tục đánh giá hậu quả và hỗ trợ các binh sĩ bị thương cùng gia đình những người thiệt mạng.