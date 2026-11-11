Canada vẫn đặt trọng tâm đàm phán thương mại với chính quyền Tổng thống Trump

Ngày 10/11, phát biểu với báo giới tại Montreal, Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn sẽ là bên quyết định các thỏa thuận thương mại trong 2-3 năm tới, bất kể tương quan lực lượng tại Quốc hội Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Carney nhấn mạnh: “Những người quyết định các thỏa thuận thương mại là nhánh hành pháp của Mỹ trong 2 hoặc 3 năm tới. Đó là Tổng thống, nhánh hành pháp và người dân Mỹ, chứ không nhất thiết là các nhà lập pháp”. Theo nhà lãnh đạo Canada, trong đàm phán, việc chỉ có một đầu mối đại diện là điều cần thiết và trách nhiệm này thuộc về chính phủ.

Phát biểu trên cho thấy Ottawa vẫn đặt trọng tâm vào việc đàm phán trực tiếp với Nhà Trắng, trong bối cảnh đảng Dân chủ giành chiến thắng tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và cam kết thách thức các mức thuế quan do Tổng thống Trump áp đặt. Các nghị sĩ Dân chủ đã chỉ trích thuế quan đối với hàng hóa Canada làm tăng giá cả, đồng thời thúc đẩy nỗ lực bãi bỏ những biện pháp này. Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn có thể phủ quyết các dự luật liên quan.

Thủ tướng Carney cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Trump vào cuối tuần qua và hai nhà lãnh đạo duy trì liên lạc thường xuyên. Khả năng hai bên gặp trực tiếp tại các hội nghị thượng đỉnh sắp tới vẫn được để ngỏ, song ông cho rằng cuộc gặp trực tiếp không phải điều kiện bắt buộc để duy trì đối thoại.

Liên quan quan hệ với Trung Quốc, Thủ tướng Carney xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến vào tuần tới. Hai bên dự kiến trao đổi về tình hình an ninh thế giới và quan hệ đối tác kinh tế song phương. Ông Carney cho rằng quan hệ kinh tế Canada - Trung Quốc đang phát triển, song cần có những giới hạn rõ ràng về các lĩnh vực hợp tác.