Canada và UAE ký hiệp định thương mại, thúc đẩy chiến lược đa dạng hóa thị trường

Thủ tướng Canada Mark Carney và Thái tử Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã chứng kiến lễ ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) giữa Canada và UAE tại thủ đô Ottawa. Theo Chính phủ Canada, khi được triển khai đầy đủ, hiệp định sẽ cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan đối với hơn 99% kim ngạch xuất khẩu hiện nay của Canada sang UAE. Thỏa thuận dự kiến có hiệu lực trong năm 2027, sau khi hoàn tất các thủ tục phê chuẩn cần thiết tại Canada.

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện hướng tới giảm các rào cản thương mại, đơn giản hóa thủ tục và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp hai nước. Ngoài thuế quan, hiệp định còn đề cập các rào cản phi thuế quan, tạo môi trường thuận lợi và dễ dự đoán hơn cho hoạt động thương mại, đầu tư, đồng thời mở rộng cơ hội đối với hàng hóa và dịch vụ trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, dịch vụ môi trường và kỹ thuật.

Các ngành sản xuất nông sản, máy móc công nghiệp, thiết bị phát điện và hàng không vũ trụ của Canada được kỳ vọng hưởng lợi từ việc tiếp cận thị trường UAE thuận lợi hơn. Đây cũng là những lĩnh vực Ottawa muốn thúc đẩy xuất khẩu nhằm mở rộng cơ sở khách hàng và tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp trong nước.

Việc ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Carney theo đuổi mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại của Canada với các đối tác ngoài Mỹ trong vòng 10 năm tới. Những bất đồng về thuế quan và các nỗ lực đàm phán thương mại với Washington chưa đạt kết quả như mong muốn đã thúc đẩy Ottawa tìm kiếm thêm đối tác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu và Trung Đông. Vì vậy, thỏa thuận với UAE không chỉ nhằm mở rộng trao đổi hàng hóa song phương mà còn nằm trong nỗ lực xây dựng mạng lưới quan hệ kinh tế đa dạng hơn, giảm rủi ro khi phụ thuộc quá lớn vào một thị trường.

Số liệu của Chính phủ Canada cho thấy, kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều giữa nước này và UAE đạt khoảng 3,5 tỷ CAD trong năm 2025, trong đó Canada xuất khẩu khoảng 2,8 tỷ CAD hàng hóa và nhập khẩu khoảng 679,1 triệu CAD. UAE hiện là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Canada tại Trung Đông. Hai nước cũng có quan hệ thương mại trong các lĩnh vực ô tô và phụ tùng, máy móc cùng nhiều ngành công nghiệp khác.