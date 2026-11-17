Quang cảnh cảng hàng hóa tại Vancouver, Canada. Ảnh: THX/TTXVN

Canada và Trung Quốc ngày 17/11 nhất trí triển khai thêm các biện pháp giảm thuế quan đối với hàng hóa của nhau, trong nỗ lực mở rộng thương mại song phương và cải thiện quan hệ kinh tế sau nhiều năm căng thẳng. Thỏa thuận được công bố sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Canada Mark Carney và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc).

Theo Văn phòng Thủ tướng Canada, các biện pháp mới sẽ giúp giảm thuế đối với lượng hàng xuất khẩu của Canada trị giá khoảng 400 triệu CAD (gần 280 triệu USD), chủ yếu gồm thịt lợn đông lạnh, cá và thủy sản. Trong đó, mặt hàng thịt lợn đông lạnh có giá trị xuất khẩu khoảng 116 triệu CAD, còn cá và thủy sản đạt khoảng 285 triệu CAD.

Đổi lại, Canada đồng ý gia hạn thêm 2 năm các biện pháp miễn trừ thuế hiện hành đối với một số sản phẩm thép và nhôm của Trung Quốc, dự kiến hết hiệu lực vào cuối năm 2026.

Đây là bước tiếp theo trong tiến trình tháo gỡ các rào cản thương mại được hai nước khởi động từ đầu năm nay. Sau chuyến thăm Bắc Kinh của ông Carney hồi tháng 1/2026, hai bên đã đạt thỏa thuận giảm thuế đối với một số mặt hàng, trong đó Canada hạ mức thuế 100% áp dụng với xe điện Trung Quốc xuống 6,1%, đồng thời cho phép nhập khẩu ban đầu tối đa 49.000 xe mỗi năm. Trung Quốc cam kết giảm thuế đối với một số nông sản Canada, trong đó có hạt cải dầu.

Theo thông tin chi tiết do Chính phủ Canada công bố, thỏa thuận mới là một phần của việc gia hạn và mở rộng thỏa thuận thương mại sơ bộ giữa hai nước đến tháng 12/2028. Trung Quốc sẽ tạm đình chỉ việc áp dụng các mức thuế được xem là phân biệt đối xử đối với một số mặt hàng Canada trong giai đoạn từ ngày 1/1/2027 đến 31/12/2028.

Danh mục được hưởng ưu đãi lần này gồm nhiều mặt hàng thủy sản như tôm nước lạnh đông lạnh, nhuyễn thể, hải sâm và cá bơn Greenland. Về phía Canada, phạm vi miễn trừ thuế được mở rộng thêm 32 nhóm sản phẩm thép và nhôm Trung Quốc, trong đó có 23 nhóm thép và 9 nhóm nhôm.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tháo gỡ các rào cản thương mại, tạo điều kiện để Canada xuất khẩu thêm đậu tằm, đậu gà và đậu lăng sang thị trường Trung Quốc. Canada dự kiến tổ chức một đoàn xúc tiến thương mại quy mô lớn tới Trung Quốc trong năm 2027; hai nước đồng thời chọn năm này là “Năm thương mại điện tử Canada - Trung Quốc”, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng hoạt động kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến.

Phát biểu sau cuộc gặp, Thủ tướng Carney cho rằng quan hệ thương mại song phương đang có “tính ổn định và khả năng dự đoán cao hơn”. Ông cũng cho biết Canada đang vượt tiến độ mục tiêu tăng 50% kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc vào cuối thập kỷ này. Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá việc cải thiện quan hệ song phương phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước và góp phần thúc đẩy ổn định, phát triển khu vực cũng như thế giới.

Những thỏa thuận mới phản ánh nỗ lực của Ottawa trong việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và giảm sự phụ thuộc vào Mỹ, đối tác thương mại lớn nhất của Canada, trong bối cảnh quan hệ thương mại với Washington còn nhiều bất ổn. Theo Chính phủ Canada, kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Canada và Trung Quốc đạt 125,6 tỷ CAD (tương đương 87,8 tỷ USD) trong năm 2025.