Canada và Pháp đạt thỏa thuận tăng cường quan hệ quốc phòng, kinh tế

Cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 20/9 giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra tại quần đảo Saint-Pierre-et-Miquelon, vùng lãnh thổ thuộc Pháp chỉ nằm cách bờ biển tỉnh Newfoundland của Canada khoảng 25 km.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Canada tới Saint-Pierre-et-Miquelon và là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Pháp tới đây sau hơn một thập kỷ.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Mark Carney khẳng định: "Chỉ vài kilômét phân cách Canada và Pháp ở điểm gần nhất. Những giá trị của chúng ta thậm chí còn gần gũi hơn".

Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Video: X/MarkJCarney

Trong thỏa thuận mới, Canada và Pháp thống nhất giao nhiệm vụ cho các cơ quan vũ trụ và bộ quốc phòng hai nước phát triển, chia sẻ hạ tầng chung như hệ thống phóng không gian và trạm thu nhận dữ liệu mặt đất. Bên cạnh đó, hợp tác sẽ được mở rộng sang các mảng năng lượng, viễn thông, khoáng sản thiết yếu, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử và siêu máy tính.

Đơn vị chuyên trách không gian Aldoria của Pháp cũng đã ký hợp đồng cung cấp dữ liệu giám sát không gian cho Lực lượng Vũ trang Canada. Đồng thời, hai lãnh đạo công bố thành lập Diễn đàn Nghiên cứu Cực Canada - Pháp, dự kiến họp phiên đầu tiên ngay tại Saint-Pierre-et-Miquelon nhằm tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu và dự báo thời tiết cực đoan vùng Bắc Đại Tây Dương.

Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh việc hai quốc gia cùng chia sẻ tầm nhìn chung về bảo vệ chủ quyền, tự do quyết định và thượng tôn luật pháp quốc tế. Nhà lãnh đạo Pháp cho biết hợp tác năng lượng với Canada, đặc biệt là nguồn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), đóng vai trò quan trọng giúp Pháp và châu Âu đảm bảo nguồn cung và ổn định giá nhiên liệu trong bối cảnh biến động địa chính trị toàn cầu.

Trước đó, vào ngày 12/6 tại Paris, hai bên cũng đã đặt nền móng cho hợp tác thông qua thỏa thuận bảo mật thông tin chung nhằm đẩy mạnh trao đổi thông tin tình báo và hợp tác công nghiệp quốc phòng.

Bên cạnh lĩnh vực an ninh quốc phòng, quan hệ thương mại song phương cũng nhận được cú hích mới khi Phòng Thương mại hai nước chuẩn bị ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm kết nối cộng đồng doanh nghiệp.

Sự xích lại gần nhau giữa Canada và Pháp diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại giữa Canada và Mỹ rơi vào bế tắc, khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế lên tới 50% đối với gần 20 tỷ USD hàng hóa Canada khiến Ottawa đáp trả bằng các biện pháp tương tự.

Quyết định mở rộng hợp tác với Pháp được xem là trụ cột trong chiến lược của Thủ tướng Mark Carney hướng tới lời mời của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa Canada trở thành "thành viên liên kết" đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu trước Nghị viện châu Âu vào ngày 17/9, Thủ tướng Mark Carney nhấn mạnh rằng việc đa dạng hóa các đối tác quốc tế sẽ giúp Canada tự chủ và kiên cường hơn trước những áp lực bên ngoài.