Canada tìm kiếm động lực thương mại mới từ Trung Đông

Canada và UAE ký thỏa thuận Đối tác Kinh tế toàn diện, mở rộng cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư song phương. (Nguồn: Getty Images)

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ottawa đẩy mạnh đa dạng hóa các đối tác thương mại, giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ.

Các cuộc đàm phán thương mại giữa Canada và Mỹ chưa đạt được đột phá, thúc đẩy Ottawa tăng cường mở rộng quan hệ kinh tế với các đối tác tại châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu và Trung Đông.

Lễ ký kết có sự chứng kiến của Thủ tướng Canada Mark Carney và Thái tử Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Thỏa thuận tập trung vào việc cắt giảm thuế quan, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp hai nước.

Theo Văn phòng Thủ tướng Canada, khi chính thức có hiệu lực vào năm 2027, CEPA sẽ cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan đối với hơn 99% hàng hóa Canada xuất khẩu sang UAE. Qua đó, thỏa thuận được kỳ vọng sẽ mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu và đầu tư trong các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, hàng không vũ trụ và kỹ thuật.

Ngoài CEPA, Canada và UAE cũng ký các thỏa thuận sơ bộ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, ngoại giao và quốc phòng.

Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế UAE Thani bin Ahmed Al Zeyoudi nhận định hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như logistics, truyền thông, công nghệ tiên tiến và sản xuất. Theo ông, việc mở rộng xuất khẩu và đầu tư trong những lĩnh vực này sẽ góp phần đa dạng hóa nền kinh tế, tăng khả năng thích ứng và củng cố kết nối với thị trường toàn cầu.

UAE hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Canada tại Trung Đông. Năm ngoái, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 3,5 tỷ CAD (tương đương 2,48 tỷ USD), duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 10% mỗi năm trong những năm gần đây.

(theo Reuters)