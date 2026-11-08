Canada tăng cường năng lực tình báo đối ngoại

Phát biểu tại hội thảo về an ninh ở Ottawa ngày 6/11, Thư ký Nội các phụ trách an ninh quốc gia và tình báo Dominic Rochon cho biết Thủ tướng Mark Carney đặc biệt quan tâm đến việc phát triển năng lực tình báo đối ngoại, nhằm nâng cao tính tự chủ chiến lược và hỗ trợ hoạch định chính sách.

Thủ tướng Mark Carney đặc biệt quan tâm đến việc phát triển năng lực tình báo đối ngoại. (Nguồn: X/@MarkJCarney)

Theo ngân sách liên bang mới công bố, Canada dự kiến bổ sung 6 tỷ CAD (khoảng 4,3 tỷ USD) cho CSIS trong 10 năm tới, một phần trong số đó dành cho hoạt động thu thập tình báo ở nước ngoài. Hiện ngân sách thường niên của cơ quan này vào khoảng 1 tỷ CAD.

Ông Rochon cho rằng những biến động trong trật tự quốc tế và sự phụ thuộc lớn vào nguồn tin tình báo từ Mỹ đang đặt ra yêu cầu để Canada chủ động hơn.

Hiện nước này chủ yếu dựa vào thông tin chia sẻ trong liên minh tình báo Ngũ Nhãn gồm Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand. Trong khi đó, Canada chưa có cơ quan chuyên trách thu thập tình báo đối ngoại bằng con người như CIA của Mỹ hay MI6 của Anh.

Trước mắt, Chính phủ Canada dự kiến sửa đổi Đạo luật CSIS, cho phép cơ quan này mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế và tăng cường thu thập thông tin thông qua các nguồn nhân lực ở nước ngoài. Hoạt động này có thể chiếm khoảng 5-10% tổng năng lực thu thập tình báo trong giai đoạn đầu.

Về lâu dài, Canada có thể thành lập một cơ quan tình báo đối ngoại riêng. Tuy nhiên, ông Rochon nhấn mạnh cần triển khai từng bước, tận dụng năng lực sẵn có của CSIS, đồng thời xây dựng khuôn khổ pháp lý và cơ chế giám sát phù hợp để bảo đảm trách nhiệm giải trình đối với các hoạt động ngoài lãnh thổ Canada.