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Canada đang đứng trước bài toán cân bằng giữa kiểm soát nhập cư và duy trì sức hấp dẫn đối với nhân tài quốc tế. Trong khi chính phủ Thủ tướng Mark Carney tăng đầu tư để thu hút các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới, những hạn chế đối với sinh viên nước ngoài lại khiến các trường đại học lo ngại hình ảnh Canada như một điểm đến giáo dục cởi mở bị ảnh hưởng.

Chính sách nhập cư làm suy giảm sức hút giáo dục Canada

Theo kế hoạch nhập cư mới nhất, Canada dự kiến tiếp nhận 150.000 sinh viên quốc tế mới mỗi năm trong ba năm tới, giảm đáng kể so với 292.830 người trong năm 2024. Chính phủ cho biết việc điều chỉnh nhằm giảm áp lực lên thị trường nhà ở và các dịch vụ công.

Tuy nhiên, chính sách này đang tạo ra những hệ quả đối với hệ thống giáo dục đại học. Nguồn thu từ sinh viên quốc tế suy giảm khiến nhiều trường cao đẳng công lập và trường bách khoa phải cắt giảm nhân sự, thu hẹp hoặc hủy bỏ chương trình đào tạo.

Chẳng hạn, tại Humber Polytechnic, một trong những trường cao đẳng được tài trợ công lớn nhất Canada, số sinh viên quốc tế trong năm học 2025-2026 chỉ còn khoảng 1/3 so với năm học 2023-2024. Trường đang đối mặt khoản hụt thu 40 triệu CAD, dẫn đến việc hủy một số chương trình đào tạo và triển khai các gói hỗ trợ nghỉ việc tự nguyện.

Ông Joseph Wong, Phó hiệu trưởng phụ trách quan hệ quốc tế của Đại học Toronto cho rằng, việc áp dụng hạn mức giấy phép du học đã làm tổn hại hình ảnh của Canada, tạo cảm giác nước này không còn chào đón sinh viên quốc tế. Đại học British Columbia cũng cảnh báo những thay đổi chính sách thường xuyên đã tạo ra tâm lý bất định đối với sinh viên đang cân nhắc lựa chọn Canada làm điểm đến học tập.

Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho biết số sinh viên quốc tế mới đến nước này trong 7 tháng năm 2026 giảm 80% so với cùng kỳ năm 2024. Cơ quan này thừa nhận đang áp dụng cách tiếp cận chọn lọc hơn khi cơ hội tiếp nhận giảm xuống.

Thách thức đối với tham vọng nghiên cứu

Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Canada đang đẩy mạnh nỗ lực thu hút nhân tài khoa học, đặc biệt là các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm tại Mỹ. Đây là một phần trong chiến lược tận dụng những biến động của môi trường nghiên cứu tại Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng và chính quyền của ông cắt giảm hoặc đe dọa cắt giảm tài trợ đối với một số trường đại học.

Thủ tướng Mark Carney đã dành 1,7 tỷ CAD (khoảng 1,19 tỷ USD) cho nỗ lực thu hút các nhân tài nghiên cứu hàng đầu đến làm việc tại các trường đại học Canada. Theo ông Robert Asselin, Giám đốc điều hành Nhóm U15 - tổ chức đại diện cho các trường đại học nghiên cứu hàng đầu Canada - chính phủ đã miễn trừ một số hạn chế đối với sinh viên sau đại học quốc tế từ năm nay. Tuy nhiên, ông cảnh báo những thay đổi trong quy định nhập cư có thể tạo tâm lý bất định, khiến nhân tài quốc tế cân nhắc lựa chọn các quốc gia khác.

Ông nhấn mạnh Canada đang cạnh tranh với nhiều quốc gia trong thu hút sinh viên chất lượng cao và nếu không tạo được sức hấp dẫn cần thiết, nước này có nguy cơ đánh mất nguồn nhân lực nghiên cứu tiềm năng.

Theo các chuyên gia, bài toán đặt ra với Ottawa không chỉ là tăng nguồn lực tài chính hay đưa ra các chính sách ưu đãi để thu hút nhà khoa học, mà còn phải bảo đảm môi trường giáo dục và nghiên cứu đủ ổn định, cởi mở để nhân tài quốc tế lựa chọn gắn bó lâu dài. Những hạn chế trong tuyển sinh quốc tế, nếu kéo dài, có thể làm suy giảm chính nền tảng nhân lực mà Canada đang nỗ lực xây dựng cho tham vọng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.