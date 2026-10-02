Canada, Mỹ và Đan Mạch cùng huấn luyện quân sự tại Greenland

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông Canada, cuộc tập trận này là một phần của Chiến dịch Arctic Vanguard do Bộ Chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) chỉ huy. Mục tiêu của chiến dịch là nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến của NORAD tại khu vực Bắc Cực và trong các điều kiện khắc nghiệt, nơi đặt ra nhiều thách thức về thời tiết, sự cô lập, thông tin liên lạc và thiếu hụt cơ sở hạ tầng.

"Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ Bắc Mỹ cũng như đảm bảo khả năng hoạt động tại các môi trường đa dạng để thực hiện nhiệm vụ đó. Trong đó, Bắc Cực là một trong những khu vực trọng tâm, bởi đây là môi trường vô cùng khắc nghiệt", Thiếu tướng David Moar, Giám đốc phụ trách tác chiến của NORAD, cho biết.

Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Greenland và Đan Mạch vừa ký kết một thỏa thuận an ninh mới, tiếp nối những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định mua lại và tiếp quản hòn đảo này.

Tổng thống Donald Trump ngày 18/9 thông báo Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã đạt thỏa thuận về an ninh tại Greenland, theo đó Washington sẽ được tăng cường quyền tiếp cận và hiện diện quân sự tại vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này.

Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận trên trao cho Mỹ quyền kiểm soát đối với vấn đề an ninh và tất cả các nhu cầu khác tại Greenland, giải quyết những mối quan ngại của Mỹ, đồng thời cho phép Washington “ngay lập tức” bắt đầu quá trình phát triển sự hiện diện quân sự lớn hơn tại đây. Ông nhấn mạnh Greenland có vị trí đặc biệt quan trọng đối với an ninh của Mỹ và khu vực Bắc Cực.

Ông Moar cho biết, đối với NORAD việc đảm bảo quốc phòng cho Bắc Mỹ đòi hỏi lực lượng này phải duy trì "trạng thái sẵn sàng cao nhất" để hoạt động tại Bắc Cực. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh khu vực này ngày càng thu hút sự chú ý của toàn cầu.

Thiếu tướng Jan Dam, Tư lệnh Không quân Hoàng gia Đan Mạch, dự đoán sẽ có thêm nhiều hoạt động như vậy diễn ra trong tương lai. "Chúng tôi có chung lợi ích trong việc bảo vệ khu vực Bắc Cực và muốn lực lượng Không quân của mình đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ đó. Để đạt được sự mạnh mẽ và chuyên nghiệp, chúng tôi cần các cuộc diễn tập và huấn luyện thông qua những hoạt động như thế này", ông nói. Ông Moar nhận định rằng khi môi trường tác chiến thay đổi, NORAD cần mở rộng tầm nhìn ra ngoài phạm vi Bắc Mỹ vì lợi ích an ninh của chính khu vực này.