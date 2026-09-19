Canada muốn tham gia gói vay 90 tỷ euro của EU dành cho Ukraine

Canada đang tìm cách tham gia chương trình cho vay trị giá 90 tỷ euro của EU cho Ukraine., trong đó có 60 tỷ euro là hỗ trợ vũ khí, quân sự. Ảnh: NurPhoto/RT

Theo truyền thông Mỹ, Canada đang tìm cách tham gia chương trình cho vay 90 tỷ euro của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Ukraine, qua đó các nhà sản xuất vũ khí Canada có thể cạnh tranh các hợp đồng được tài trợ từ chương trình này.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Balazs Ujvari ngày 18/9 xác nhận Ottawa đang thảo luận với Brussels về việc tham gia chương trình. Theo ông Ujvari, các cuộc trao đổi kỹ thuật giữa hai bên đã diễn ra trong một thời gian và vẫn đang tiếp tục.

Nếu tham gia, Canada sẽ phải đóng góp vào chi phí vay vốn của EU để đổi lấy quyền tiếp cận cơ chế mua sắm quốc phòng này. Anh đã tham gia cơ chế theo một thỏa thuận tương tự hồi tháng 7.

Việc Canada tham gia sẽ không làm tăng khoản tiền 90 tỷ euro mà EU dành cho Ukraine. Thay vào đó, Kiev có thể sử dụng nguồn vốn này để mua vũ khí từ các nhà sản xuất Canada mà không cần xin miễn trừ đặc biệt khỏi các quy định về nguồn cung của chương trình.

Động thái này diễn ra trong lúc Canada đang thúc đẩy quan hệ với EU trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, quốc phòng đến công nghệ. Thủ tướng Mark Carney cũng đang thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn với châu Âu, trong đó có việc Canada trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên của EU.

Gói vay 90 tỷ euro

Khoản vay của EU được thiết kế nhằm đáp ứng phần lớn nhu cầu tài chính cho ngân sách và quân sự của Ukraine trong hai năm 2026 và 2027, trong bối cảnh Kiev vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn hỗ trợ từ nước ngoài.

Trong tổng số 90 tỷ euro, khoảng 60 tỷ euro được dành cho hỗ trợ quân sự và 30 tỷ euro cho các khoản hỗ trợ ngân sách nói chung.

Tuy nhiên, Ukraine vẫn đối mặt với khoản thiếu hụt ngân sách 27 tỷ USD. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 8 cho biết Kiev đã sử dụng các khoản tiền vốn được dự kiến để trang trải nhu cầu tài chính đến cuối năm 2026.

Sức ép tài chính đối với Ukraine diễn ra trong bối cảnh nước này liên tiếp đối mặt với các vụ bê bối liên quan đến tham nhũng và biển thủ trong những lĩnh vực nhận được nhiều hỗ trợ từ các nước bên ngoài.

Một trong những vụ việc đáng chú ý liên quan đến doanh nghiệp năng lượng hạt nhân nhà nước Energoatom, với những nhân vật được cho là có liên hệ với ông Zelensky. Vụ việc đã dẫn tới một số thay đổi nhân sự cấp cao.

Áp lực từ chiến sự

Triển vọng kinh tế của Ukraine cũng chịu thêm sức ép khi Nga và Ukraine gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của nhau.

Các cuộc tấn công qua lại diễn ra sau khi Ukraine đẩy mạnh chiến dịch gây sức ép lên Nga, trong đó có các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Moskva sau đó tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào cảng và tàu thuyền của Ukraine mà Nga cho rằng đang vận chuyển hàng hóa quân sự. Những diễn biến này gây gián đoạn đáng kể hoạt động xuất khẩu qua Biển Đen, tuyến đường xuất khẩu chủ yếu của Ukraine.