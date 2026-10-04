Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo các nguồn tin, cả Ottawa và Ankara đều muốn đẩy nhanh tiến trình đàm phán về thương mại tự do. Đây sẽ là chuyến thăm song phương riêng biệt đầu tiên của một Thủ tướng Canada tới Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyến thăm được giới truyền thông đánh giá là cho thấy nỗ lực của ông Mark Carney nhằm đa dạng hóa các mối quan hệ kinh tế của Canada.

Canada cũng tập trung thúc đẩy quan hệ thương mại với các đối tác như Ấn Độ, ASEAN… Truyền thông Ấn Độ ngày 2/10 dẫn lời Bộ trưởng Thương mại quốc tế Canada Maninder Sidhu cho biết, Canada mong muốn hỗ trợ Ấn Độ tăng trưởng kinh tế thông qua thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản thiết yếu, hàng không vũ trụ.

Theo quan chức này, Canada và Ấn Độ đang hướng đến mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức gần 70 tỷ USD trong vòng 5 năm. Theo báo cáo của Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada, năm 2025, tỷ trọng các thị trường ngoài Mỹ trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada tăng lên mức 32,8%, mức cao nhất trong hơn 40 năm.