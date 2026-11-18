Đại biểu quốc tế trao đổi với các doanh nghiệp Việt Nam bên lề diễn đàn, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư và mở rộng chuỗi cung ứng. Ảnh: MINH XUÂN

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, nhấn mạnh thành phố ưu tiên huy động nguồn lực chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số và tuần hoàn. Đầu tư tác động không chỉ bổ sung vốn mà phải tạo ra giá trị kinh tế, xã hội và môi trường có thể đo lường, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà đề nghị các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và đối tác quốc tế tập trung làm rõ điều kiện tiếp cận vốn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và doanh nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; thúc đẩy kết quả hợp tác cụ thể sau diễn đàn.

Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel cho biết, Canada mong muốn mở rộng hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, năng lượng, công nghệ sạch và tài chính, hướng đến nâng cao năng lực doanh nghiệp, kết nối sản xuất với thị trường quốc tế.

Theo Đại sứ Jim Nickel, để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp phải đáp ứng đồng thời yêu cầu về vốn, công nghệ, tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG), truy xuất nguồn gốc và năng lực cung ứng. Vì vậy, Canada mong muốn thúc đẩy các giải pháp tài chính sáng tạo, huy động vốn tư nhân, kết hợp hỗ trợ kỹ thuật và kết nối thương mại.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: MINH XUÂN

Tuy nhiên, thiếu vốn vẫn là rào cản lớn đối với doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng quốc tế. Ông Robert Kraybill, Giám đốc Đầu tư Quỹ Đầu tư Tác động Impact Investment Exchange (IIX), cho biết khoảng trống tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam ước tính 24 tỷ USD mỗi năm, với khoảng 62% nhu cầu chưa được đáp ứng.

Theo ông, tháo gỡ điểm nghẽn này không chỉ là bổ sung nguồn vốn mà còn phải nâng cao năng lực tiếp nhận đầu tư của doanh nghiệp, từ quản trị tài chính, kiểm soát chất lượng, chứng nhận quốc tế đến minh bạch thông tin. Đồng thời, cần thiết kế công cụ tài chính phù hợp từng nhu cầu, từ đáp ứng tiêu chuẩn đơn hàng đến đầu tư máy móc dài hạn; tăng liên kết giữa nhà mua hàng, nhà cung ứng, ngân hàng và quỹ đầu tư để cùng chia sẻ chi phí, rủi ro và cơ hội phát triển.

Đại biểu, chuyên gia và doanh nghiệp tham dự diễn đàn. Ảnh: MINH XUÂN

Trên cơ sở đó, ITPC sẽ phối hợp IIX, CanCham và các đối tác tổng hợp nhu cầu, lựa chọn cơ hội đầu tư khả thi, xác định đầu mối triển khai, hướng đến chuyển các kết nối thành nguồn vốn, hợp đồng thương mại và đơn hàng thực tế.

Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC), cho biết thương mại Việt Nam - Canada năm 2025 đạt khoảng 8,6 tỷ USD, tăng 18,8%. Tại TPHCM, Canada có khoảng 130 dự án với vốn đăng ký hơn 133 triệu USD tính đến ngày 30-6-2026. Sau hợp nhất, TPHCM có thị trường hơn 14 triệu dân, kết nối trung tâm tài chính, thương mại với các khu công nghiệp, cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải và hệ thống logistics. Cùng với lợi thế từ Hiệp định CPTPP, đây là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư vào chế biến thực phẩm, công nghệ sạch, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ xuất khẩu.