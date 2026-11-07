Canada mở quy chế cấp thường trú cho 200.000 cư dân tạm thời

Người dân đi dạo tại Vancouver, British Columbia, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Chính phủ Canada đã ngày 5/11 công bố biện pháp đặc biệt, chỉ áp dụng một lần, nhằm ưu tiên cấp quy chế thường trú nhân cho 200.000 người đang cư trú tạm thời tại nước này, đồng thời giảm lượng hồ sơ tồn đọng trong hệ thống nhập cư liên bang.

Theo kế hoạch công bố cùng ngân sách liên bang ngày 5/11, số người trên được chia thành hai nhóm, mỗi nhóm 100.000 người.

Nhóm lao động gồm những người đã nộp hồ sơ theo các chương trình nhập cư như Thị thực khởi nghiệp, lao động chăm sóc tại gia, Nhập cư Đại Tây Dương và thí điểm nông nghiệp-thực phẩm.

Nhóm nhân đạo tập trung xử lý những hồ sơ còn tồn đọng theo diện đoàn tụ gia đình của người Ukraine và chương trình thường trú dành cho người Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời ưu tiên vợ hoặc chồng và con cái đang sinh sống tại Canada.

Song song với biện pháp mới, Ottawa tiếp tục giữ ổn định chỉ tiêu nhập cư giai đoạn 2027-2029, dự kiến tiếp nhận 380.000 thường trú nhân và 370.000 cư dân tạm thời mỗi năm.

Chỉ tiêu thường trú đặc biệt dành cho 200.000 người đang ở Canada được tính bổ sung ngoài mục tiêu 380.000 người hằng năm.

Chính sách chỉ tiêu nhập cư được công bố sau thời kỳ dân số Canada tăng thêm khoảng 3 triệu người trong 3 năm hậu đại dịch COVID-19, chủ yếu là sinh viên và lao động nước ngoài.

Điều này làm gia tăng lo ngại về sức ép đối với nhà ở và dịch vụ công, khiến chính phủ thu hẹp chỉ tiêu nhập cư năm 2025. Ngân sách mới nhấn mạnh yêu cầu cân bằng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp với khả năng đáp ứng của hạ tầng và dịch vụ xã hội.

Mục tiêu của Canada là giảm tỷ lệ cư dân tạm thời xuống 5% dân số vào cuối năm 2027. Theo Cơ quan Thống kê Canada, tính tới thời điểm ngày 1/7/2026, tỷ lệ cư dân tạm thời ở mức 6,7%, thấp hơn mức đỉnh 7,2% hồi tháng 10/2024.

Mặc dù đã áp dụng các biện pháp hạn chế cấp thị thực tạm thời cho sinh viên quốc tế và lao động nước ngoài, tỷ lệ này vẫn giảm tương đối chậm.

Việc chuyển những người đang có giấy phép lao động sang diện thường trú được coi là một trong những giải pháp giúp chính phủ đạt mục tiêu đề ra.

Ngoài ra, ngân sách phân bổ khoảng 152 triệu CAD để cải cách Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời, theo hướng phù hợp hơn với nhu cầu lao động từng khu vực, rút ngắn thời gian xét duyệt và tăng cường giám sát doanh nghiệp tuyển dụng.

Chương trình này từng gây tranh cãi do những phản ánh về việc người lao động bị đối xử không công bằng và giấy phép làm việc gắn với một chủ sử dụng lao động. Các tổ chức bảo vệ lao động yêu cầu chính phủ tiến hành cải cách, trong khi doanh nghiệp muốn nới hạn mức tuyển dụng.

Ngoài ra, chính phủ Canada cũng dành 98 triệu CAD trong 5 năm để xử lý hồ sơ xin tị nạn tồn đọng và 82 triệu CAD hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận phục vụ lao động nhập cư.

Những biện pháp trên cho thấy Canada đang ưu tiên ổn định quy mô nhập cư và giải quyết tình trạng cư trú của người đã có mặt tại nước này, đồng thời giảm sức ép lên các dịch vụ công./.