Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Dự án TRISEG. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Sáng 25/11, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Tổ chức Xúc tiến thương mại Canada - TFO Canada tổ chức lễ khởi động dự án “Hỗ trợ thương mại vì sự tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm và thích ứng cao”(TRISEG).

Dự án được triển khai trên phạm vi toàn quốc trong giai đoạn 2026 - 2030 (từ tháng 4/2026 - tháng 3/2030), nhằm thúc đẩy sự tham gia bền vững, bao trùm và có khả năng thích ứng cao của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đối tượng trọng tâm là cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các nhóm yếu thế trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm chế biến.

Dự án TRISEG - do Bộ Toàn cầu Canada tài trợ thông qua TFO Canada, đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Văn kiện dự án tại Quyết định số 1332/QĐ-BCT ngày 5/6/2026, hướng tới việc cải thiện năng lực cạnh tranh cốt lõi và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Canada cũng như các thị trường quốc tế khó tính.

Dự án đặt trọng tâm hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các nhóm yếu thế trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm chế biến. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

4 hoạt động hỗ trợ trọng tâm

Trong giai đoạn 2026 - 2030, dự án sẽ tập trung triển khai 4 nội dung và mục tiêu trọng tâm.

Thứ nhất là nâng cao năng lực hệ thống hỗ trợ xuất khẩu. Dự án sẽ hỗ trợ Cục Xúc tiến thương mại, các tổ chức hỗ trợ thương mại địa phương và hiệp hội ngành hàng chuyển đổi từ phương thức xúc tiến thương mại truyền thống sang cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu hiện đại thông qua chương trình Đào tạo Giảng viên nguồn (ToT), xây dựng Kế hoạch Hành động Giới và thiết lập hệ thống giám sát, đánh giá bài bản.

Thứ hai là hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dự án sẽ tổ chức đào tạo kiến thức, kỹ thuật cho khoảng từ 500 - 1.000 lượt doanh nghiệp (trong đó bảo đảm khoảng 67% là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ) về thương mại số và các điều kiện thâm nhập thị trường Canada.

Thứ ba là thúc đẩy tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu (ESCR). Dự án hướng tới trang bị kiến thức chuyên sâu về phát triển môi trường bền vững, hỗ trợ tiếp cận tài chính và ra mắt Quỹ Thích ứng với Biến đổi Khí hậu dành cho SME, đồng thời cử chuyên gia tư vấn trực tiếp giúp doanh nghiệp cải tiến quy trình sản xuất, đóng gói và xuất khẩu.

Thứ tư là tăng cường kết nối thị trường thực chất. Dự án tập trung hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm xuất khẩu, tham gia các hoạt động giao thương, hội chợ triển lãm và kết nối B2B trực tiếp với các nhà nhập khẩu tại Canada và quốc tế.

Ngày 5/6/2026, tại Ottawa (Canada), ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại và ông Steven Tipman, Giám đốc điều hành Tổ chức Xúc tiến thương mại Canada (TFO Canada) đã ký Thỏa thuận hợp tác về triển khai Dự án “Thương mại vì sự tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm và thích ứng cao” (TRISEG) giai đoạn 2026 - 2030.

Việc ký kết Bản ghi nhớ là bước triển khai cụ thể nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu và tận dụng hiệu quả các cơ hội từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đặc biệt tại thị trường Canada và khu vực Bắc Mỹ.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại và ông Steven Tipman, Giám đốc điều hành TFO Canada, ký và trao thỏa thuận hợp tác triển khai Dự án TRISEG giai đoạn 2026 – 2030 tại Ottawa, Canada. Ảnh: Cục Xúc tiến thương mại

Việc triển khai dự án sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Canada, đồng thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các ngành hàng nông sản chủ lực như cà phê, điều, hồ tiêu, từng bước nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và phát triển xuất khẩu theo hướng xanh, bền vững, bao trùm.

Thông qua hợp tác với TFO Canada, Cục Xúc tiến thương mại sẽ có thêm cơ sở để xây dựng năng lực dài hạn cho hệ thống xúc tiến thương mại Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận hiệu quả hơn với thị trường Canada và các thị trường nhập khẩu có tiêu chuẩn cao, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng thương mại bền vững giữa hai nước trong thời gian tới.