Phát biểu bên lề Hội nghị An ninh Halifax, ông McGuinty cho biết chưa được tiếp cận bản ghi nhớ mật được cho là do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ban hành, trong đó đề cập những điều chỉnh đối với hoạt động hợp tác quân sự song phương. Ông nhấn mạnh lực lượng vũ trang hai nước vẫn phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động chống buôn bán ma túy tại vùng Caribe, vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa tích hợp và bảo vệ không phận Bắc Mỹ.

Trước đó, báo The Washington Post đưa tin Lầu Năm Góc đã ban hành văn bản đặt ra một số hạn chế đối với hợp tác quân sự Mỹ - Canada. Tuy nhiên, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell khẳng định những hướng dẫn này không ảnh hưởng đến hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) và các hoạt động tình báo. Thượng nghị sĩ Mỹ Mike Rounds cũng cho biết bản ghi nhớ không đưa ra biện pháp mới đáng kể so với những hoạt động quân sự đã được triển khai từ nhiều năm qua.

Theo Bộ trưởng McGuinty, cơ chế hợp tác quốc phòng kéo dài 70 năm giữa Canada và Mỹ trong khuôn khổ NORAD đã đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh Bắc Mỹ. Hai nước cần tiếp tục duy trì đầu tư và phối hợp trong lĩnh vực này.

Dù vậy, ông cho rằng Canada cần chủ động hơn trong bảo đảm quốc phòng, nhất là tại khu vực Bắc Cực rộng lớn. Ottawa cũng đang phát triển hệ thống liên lạc vệ tinh riêng nhằm bảo vệ chủ quyền trong lĩnh vực thông tin liên lạc.

Bộ trưởng McGuinty thừa nhận những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng sáp nhập Canada đã thúc đẩy Ottawa điều chỉnh một số chính sách quốc phòng, đồng thời tăng cường đầu tư cho an ninh trong bối cảnh trật tự quốc tế có nhiều biến động.

Canada cho biết đã lần đầu tiên đạt mục tiêu dành 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng của NATO trong năm 2025. Chính phủ nước này đặt mục tiêu nâng tỷ lệ chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035. Ông McGuinty nhận định Canada đã duy trì mức đầu tư quốc phòng tương đối ổn định trong nhiều thập kỷ, song tình hình hiện nay đòi hỏi nước này phải thay đổi cách tiếp cận và tăng cường trách nhiệm đối với an ninh của chính mình.