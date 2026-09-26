Canada khẳng định coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Tại hội đàm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ cảm ơn Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada đã phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong quá trình chuẩn bị và tổ chức chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Canada; khẳng định việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược là dấu mốc quan trọng, phản ánh mức độ tin cậy ngày càng cao, các lợi ích chung và tầm nhìn chiến lược ngày càng tương đồng, tiềm năng hợp tác ngày càng mở rộng.

Bộ trưởng Anita Anand nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Lê Hoài Trung tới Ottawa; cho rằng đây là dịp quan trọng để hai bên rà soát kết quả hợp tác thời gian qua và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao mới. Bộ trưởng Anita Anand khẳng định Canada coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam; nhấn mạnh cam kết của Canada về triển khai khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Hai Bộ trưởng nhất trí Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada cần phát huy vai trò điều phối, thúc đẩy triển khai hiệu quả các nhận thức chung và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao; tiếp tục duy trì đà trao đổi, tiếp xúc ở các cấp, tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước.

Hai Bộ trưởng thông qua Kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Canada với mục tiêu đưa các cam kết, định hướng của lãnh đạo cấp cao thành các chương trình, dự án cụ thể, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên là chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y dược, giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, an ninh năng lượng, môi trường, phát triển bền vững, giao thông vận tải, hợp tác quản lý chuỗi cung ứng và cơ sở hạ tầng, hợp tác quốc phòng-an ninh, thực thi pháp luật và tư pháp, văn hóa và giao lưu nhân dân, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước. Hai Bộ trưởng nhất trí sự cần thiết thường xuyên rà soát, cập nhật Kế hoạch hành động.

Quang cảnh cuộc hội đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Hai bên thống nhất về việc phát huy cơ chế Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao nhằm tăng cường hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada trong triển khai các kết quả, thỏa thuận cấp cao; triển khai định kỳ, hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có; tiếp tục trao đổi, xem xét việc thiết lập các cơ chế đối thoại mang ý nghĩa chiến lược khác.

Hai Bộ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Canada tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương và khu vực, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng Anita Anand khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng chủ chốt của Canada ở khu vực ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Canada sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Canada. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, APEC, CPTPP và Cộng đồng Pháp ngữ. Hai bên nhất trí ủng hộ lẫn nhau trong việc tổ chức APEC 2027 tại Việt Nam và APEC 2029 tại Canada; khẳng định Việt Nam ủng hộ Canada đăng cai Hội nghị cấp cao Pháp ngữ năm 2028.

Hai Bộ trưởng nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên, phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai Kế hoạch hành động, định kỳ rà soát kết quả thực hiện và thúc đẩy một số chương trình, dự án ưu tiên nhằm sớm tạo ra những kết quả cụ thể trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Canada.