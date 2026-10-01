Canada hỗ trợ Việt Nam bổ sung hạ tầng đô thị thích ứng khí hậu

Liên đoàn Đô thị Canada phối hợp với Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia - Bộ Xây dựng và Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam đã chính thức khởi động dự án Đô thị Việt Nam thích ứng/chống chịu với biến đổi khí hậu (VNCRM).

Lễ khởi động dự án Đô thị Việt Nam thích ứng/chống chịu với biến đổi khí hậu (VNCRM) tại Hà Nội ngày 30-9.

Theo đó, dự án trị giá 9,8 triệu CAD kéo dài trong 5 năm do Chính phủ Canada thông qua Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada (Global Affairs Canada), được Liên đoàn Đô thị Canada phối hợp với với Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia và Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, triển khai tại Việt Nam.

Dự án sẽ kết nối các đô thị Canada với các đô thị Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và phát triển các cách tiếp cận phù hợp tại địa phương đối với những thách thức chung, bao gồm hạ tầng chống chịu khí hậu, quản lý hạ tầng đô thị và quản lý chất thải rắn tích hợp, với trọng tâm là giảm thiểu rác thải nhựa.

Theo bà Brittany Merrifield, Thị trưởng thành phố Grand Bay-Westfield, thông qua dự án Đô thị Việt Nam thích ứng/chống chịu với biến đổi khí hậu, các đô thị Canada và Việt Nam sẽ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và xác định giải pháp khí hậu có thể thích ứng với nhu cầu địa phương.

"Các đô thị là tuyến đầu trong ứng phó biến đổi khí hậu. Họ chứng kiến trực tiếp tác động của ngập lụt, hạ tầng quá tải và quản lý chất thải đến đời sống hằng ngày. Khi Canada và Việt Nam bắt đầu một chương mới với tư cách là Đối tác Chiến lược, dự án này cho thấy kết quả cụ thể mà hợp tác của chúng ta có thể mang lại ở nơi quan trọng nhất: trong đời sống hằng ngày của người dân", Đại diện Ban quản trị Liên đoàn đô thị Canada Brittany Merrifield cho biết.

Trong khi đó, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam Jim Nickel khẳng định, khả năng chống chịu khí hậu, tăng trưởng bền vững là một trong những ưu tiên tăng cường hợp tác giữa hai nước.

"Việc khởi động dự án này cho thấy chúng ta đang biến những cam kết chung thành hợp tác thực tiễn, tận dụng chuyên môn và sự đổi mới của Canada và Việt Nam để cùng giải quyết thách thức, đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị bền vững, bao trùm và chống chịu tốt hơn", Đại sứ nhấn mạnh.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, Dự án sẽ triển khai tại 9 phường thuộc Quảng Ninh (Cao Xanh, Hà Lầm), Đà Nẵng (Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây), Lâm Đồng (Xuân Hương, Cam Ly – Đà Lạt) và Đồng Tháp (Mỹ Tho, Bình Xuân), thông qua các sáng kiến thí điểm để rút ra bài học thực tiễn có thể nhân rộng trong hệ thống đô thị Việt Nam.

Dự án cũng sẽ tăng cường sự tham gia của phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương trong các hoạt động thích ứng khí hậu.

Sự kiện diễn ra chỉ vài ngày sau khi Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược.