Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Canada, trong khuôn khổ việc gia nhập, Canada sẽ đóng góp hơn 100 triệu CAD - đô la Canada (70 triệu USD) cho quỹ, tạo điều kiện để Quỹ Đổi mới sáng tạo NATO đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và các quỹ tại Canada.

Việc tham gia quỹ sẽ giúp các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực quốc phòng của Canada tiếp cận nguồn vốn có thể huy động đầu tư trị giá hơn 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD), đồng thời mở ra một kênh mới nhằm tăng cường đầu tư quốc phòng giữa Canada và các đồng minh NATO ở châu Âu.

Thông cáo cho biết việc Canada tham gia quỹ được xây dựng trên cơ sở mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Quỹ Đổi mới sáng tạo NATO và ngành công nghiệp quốc phòng nước này. Trong năm qua, các công ty thuộc danh mục đầu tư của quỹ đã mở rộng hoạt động sang thị trường Canada, tạo ra những cơ hội mới về đầu tư, đổi mới sáng tạo và hợp tác.

Bộ Quốc phòng Canada nhận định việc tham gia quỹ sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước mở rộng hoạt động, tạo thêm việc làm có trình độ chuyên môn cao và củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng, đồng thời tạo ra những cơ hội kinh tế mới thông qua đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng và các công nghệ mới nổi.

Được thành lập năm 2022, Quỹ Đổi mới sáng tạo NATO là quỹ đầu tư mạo hiểm đa quốc gia đầu tiên trên thế giới, hướng tới phát triển các công nghệ tiên tiến và mới nổi phục vụ quốc phòng, an ninh và tăng cường khả năng chống chịu của các nước thành viên NATO. Việc Canada gia nhập quỹ không chỉ mang lại cơ hội phát triển ngành công nghiệp công nghệ quốc phòng trong nước mà còn góp phần tăng cường năng lực công nghệ và khả năng ứng phó của liên minh.