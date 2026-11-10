Canada gia hạn miễn thuế đối ứng với hàng hóa Mỹ đến giữa năm 2028

Theo Bộ Tài chính Canada, phạm vi miễn thuế được mở rộng sang các mặt hàng không phải thép phục vụ hoạt động khai khoáng, khai thác đá và khai thác dầu khí; hàng hóa dành cho các cơ sở giáo dục công lập, bao gồm cả những cơ sở do tổ chức của người bản địa giao nhiệm vụ.

Ảnh minh hoạ.

Các mặt hàng đủ điều kiện phục vụ sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm tiếp tục được hưởng cơ chế miễn thuế.

Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne cho biết, trước những biến động toàn cầu và các biện pháp thuế bất lợi từ phía Mỹ, Chính phủ Canada cam kết hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong nước.

Theo ông, việc điều chỉnh chính sách miễn thuế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, khuyến khích tiêu dùng hàng hóa nội địa và bảo vệ các ngành kinh tế trọng điểm.

Ở chiều ngược lại, Canada sẽ từng bước thu hẹp danh mục hàng hóa được miễn thuế. Cụ thể, cơ chế miễn thuế chung đối với một số loại rơ-moóc sẽ chấm dứt từ ngày 1/12/2026. Đến ngày 1/2/2027, chính sách này tiếp tục được áp dụng đối với một số loại dây nhôm, nhôm định hình và sản phẩm bìa giấy.

Bộ Tài chính Canada cho biết, lộ trình được thiết kế nhằm tạo thời gian để các nhà nhập khẩu tìm kiếm nguồn cung thay thế hoặc nộp hồ sơ đề nghị miễn thuế theo từng trường hợp cụ thể.

Bộ trưởng phụ trách thương mại Canada - Mỹ Dominic LeBlanc nhận định, việc gia hạn miễn thuế sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn trước mắt, trong khi các điều chỉnh chính sách hướng tới củng cố chuỗi cung ứng trong nước.

Trong khi đó, Bộ trưởng Công nghiệp Mélanie Joly cho rằng, những biện pháp này sẽ góp phần bảo vệ việc làm và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế Canada trước các biến động bên ngoài.

Canada bắt đầu triển khai cơ chế miễn thuế đối ứng có thời hạn đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ theo mục đích sử dụng vào tháng 4/2025. Đến tháng 9/2026, nước này tiếp tục áp thuế đối ứng bổ sung từ 15% đến 50% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Theo Bộ Tài chính Canada, danh mục các sản phẩm đủ điều kiện miễn thuế sẽ được công bố và cập nhật trên trang thông tin chính thức của cơ quan này để doanh nghiệp tra cứu.