Canada gia hạn miễn thuế cho hàng Mỹ

Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất tủ bếp của Cabico ở Canada, nơi đang chịu sức ép lớn từ thuế quan của Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Tài chính Canada, diện miễn thuế được mở rộng sang hàng hóa không phải thép dùng trong khai khoáng, khai thác đá và khai thác dầu khí, cũng như hàng hóa phục vụ các cơ sở giáo dục công lập, kể cả các cơ sở do tổ chức của người bản địa giao nhiệm vụ. Hàng hóa đủ điều kiện dùng trong sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm tiếp tục được miễn thuế.

“Trước những biến động toàn cầu và các sắc thuế bất lợi từ phía Mỹ, Chính phủ cam kết đứng về phía doanh nghiệp và người lao động Canada. Việc điều chỉnh chính sách miễn thuế sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, khuyến khích tiêu dùng hàng nội địa và bảo vệ các ngành kinh tế mũi nhọn”, Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne nói.

Canada sẽ dừng áp dụng cơ chế miễn thuế chung đối với một số loại rơ-moóc từ ngày 1-12-2026 và một số loại dây nhôm, nhôm định hình và sản phẩm bìa giấy từ ngày 1-2-2027. Bộ Tài chính Canada cho biết lộ trình này giúp các nhà nhập khẩu có thời gian tìm nguồn cung khác hoặc nộp hồ sơ xin miễn thuế theo từng trường hợp.

Bộ trưởng phụ trách thương mại Canada - Mỹ Dominic LeBlanc cho biết việc gia hạn miễn thuế giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước mắt, trong khi các điều chỉnh hướng tới củng cố chuỗi cung ứng trong nước. Trong khi đó, Bộ trưởng Công nghiệp Mélanie Joly nhận định các biện pháp này sẽ giúp bảo vệ việc làm và tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế Canada trước những biến động bên ngoài.

Canada bắt đầu miễn thuế đối đáp có thời hạn cho hàng nhập khẩu từ Mỹ theo mục đích sử dụng vào tháng 4-2025. Đến tháng 9-2026, nước này áp thêm thuế đối đáp từ 15% đến 50% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Bộ Tài chính Canada cho biết danh mục các sản phẩm thuộc diện miễn thuế sẽ được đăng và cập nhật trên trang thông tin của bộ để doanh nghiệp tra cứu.