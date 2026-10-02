Canada ghi nhận hoạt động tấn công mạng nghi liên quan tác nhân AI

Biểu tượng Tập đoàn công nghệ Mỹ OpenAI. Ảnh: TTXVN

Transluce công bố thông tin về các hoạt động truy cập đáng ngờ nhằm vào dịch vụ “tìm kiếm bộ sưu tập” của Thư viện và Lưu trữ Quốc gia Canada, diễn ra vào ngày 28/5 và 9/6. Theo công ty này, dịch vụ đã ghi nhận 899 yêu cầu từ arquivo.pt, kho lưu trữ web quốc gia của Bồ Đào Nha. Trong số đó có một loạt hành vi mang dấu hiệu tấn công mạng ở mức độ thô sơ, nhưng dường như không thành công.

Transluce nhận định phương thức tấn công có điểm tương đồng với hoạt động của một tác nhân AI liên quan đến OpenAI được ghi nhận trong cùng khoảng thời gian. Tuy nhiên, công ty nhấn mạnh chưa thể chắc chắn về việc quy trách nhiệm cho OpenAI. Transluce đã thông báo các phát hiện cho Chính phủ Canada ngày 28/9.

Ngày 29/9, Trung tâm An ninh mạng Canada cho biết đã nắm được các báo cáo về hoạt động đáng ngờ của tác nhân AI, đồng thời khẳng định hiện chưa có dấu hiệu cho thấy các hệ thống của chính phủ bị xâm phạm.

OpenAI cũng cho biết đang xem xét các phát hiện và đã cung cấp thông tin sơ bộ cho giới chức Canada để phục vụ quá trình rà soát.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh những sự cố liên quan đến tác nhân AI làm gia tăng lo ngại về an ninh mạng. Tuần trước, Australia cho biết một tác nhân AI của OpenAI đã xâm nhập cổng thông tin dữ liệu y tế của chính phủ nước này hồi tháng 6 và truy cập trái phép các tệp tin. Ngày 29/9, OpenAI lên tiếng xin lỗi về vụ việc.

Các sự cố đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát và kiểm soát hoạt động của tác nhân AI khi công nghệ này ngày càng có khả năng tự thực hiện những nhiệm vụ phức tạp. Trong khi đó, các chính phủ tiếp tục đối mặt với thách thức xây dựng cơ chế quản lý theo kịp tốc độ phát triển của AI.