Canada đẩy mạnh hợp tác xanh với châu Á

Thủ tướng Canada Mark Carney vừa hoan nghênh khoản đầu tư tư nhân lớn vào giai đoạn 2 dự án LNG Canada, dự kiến tăng gấp đôi lượng LNG cung ứng cho châu Á. Bên cạnh đó, Canada đang đẩy mạnh hợp tác chiến lược với Nhật Bản và Hàn Quốc để phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu phục vụ kinh tế xanh.

Thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết, quyết định đầu tư được đưa ra dựa trên thành công của dự án LNG Canada giai đoạn 1, bắt đầu xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) có lượng phát thải thấp vào tháng 6-2025.

Giai đoạn 2 của LNG Canada sẽ tăng gấp đôi công suất lên 28 triệu tấn/năm. Thủ tướng Carney nêu rõ, dự án xuất khẩu một số loại LNG có lượng phát thải thấp nhất sang các thị trường châu Á.

Dự án LNG Canada xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng sang châu Á. Ảnh: BAIRDMARITIME

Canada tận dụng lợi thế bờ Tây để mở rộng xuất khẩu LNG sang Nhật Bản và Hàn Quốc, hai đối tác của dự án LNG Canada. Khi giai đoạn 2 đi vào hoạt động, Hàn Quốc dự kiến nhập ít nhất 1,4 triệu tấn LNG mỗi năm trong hơn 30 năm.

Với Nhật Bản, hai bên xác định LNG, điện hạt nhân và hệ thống lưu trữ pin là các lĩnh vực hợp tác năng lượng. Hai bên cũng nhấn mạnh LNG Canada có mức phát thải thấp hơn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và hỗ trợ giảm phát thải. Trong bối cảnh cuộc đua chuyển dịch năng lượng xanh toàn cầu diễn ra gắt gao, việc đảm bảo nguồn cung ổn định khoáng sản chiến lược trở thành ưu tiên hàng đầu của các nền kinh tế phát triển.

Canada sở hữu trữ lượng khoáng sản quan trọng dồi dào, đặc biệt là lithium, nickel và graphite - 3 thành phần cốt lõi cấu tạo nên hai cực âm và dương của pin lithium-ion. Trong khi đó, Nhật Bản và Hàn Quốc là những quốc gia nắm giữ công nghệ sản xuất pin xe điện hàng đầu thế giới, với hàng loạt tập đoàn công nghiệp tên tuổi.

Do vậy, Canada và Nhật Bản đã thảo luận những hình thức hợp tác gồm dự án khai khoáng chung, thỏa thuận mua trước sản phẩm và khả năng dự trữ chung các khoáng sản như graphite và gallium.

Theo Reuters, Bộ trưởng Bộ Thương mại Canada Maninder Sidhu cho biết Ottawa muốn tạo điều kiện để Nhật Bản tăng đầu tư vào lĩnh vực khoáng sản quan trọng của nước này. Minh chứng là thỏa thuận giữa Công ty Khai khoáng và Vật liệu pin của Canada Nouveau Monde Graphite và Công ty Năng lượng Panasonic thuộc Tập đoàn Panasonic (Nhật Bản).

Canada và Hàn Quốc cũng dự kiến xây dựng kế hoạch chung về dự trữ khoáng sản quan trọng vào cuối năm nay. Hai bên đồng thời thúc đẩy hợp tác nghiên cứu hydrogen tự nhiên và tăng thương mại năng lượng.

Tuy nhiên, sở hữu tài nguyên chưa đồng nghĩa với khả năng nhanh chóng hình thành một chuỗi cung ứng xanh hoàn chỉnh, nhất là ở khâu chế biến và tinh chế.

Theo nhiều chuyên gia, graphite, lithium, nickel hay cobalt sau khi được khai thác phải trải qua nhiều công đoạn để đạt chất lượng phù hợp với sản xuất pin và các sản phẩm công nghệ cao. Điều này đòi hỏi vốn lớn, công nghệ chuyên môn, nguồn điện ổn định và hệ thống hạ tầng vận tải. Vì vậy, Canada đang tăng cường đầu tư vào các cơ sở chế biến trong nước.

Ottawa đã công bố chương trình hơn 3,6 tỷ CAD (2,54 tỷ USD) nhằm phát triển ngành khoáng sản quan trọng, với mục tiêu xây dựng chuỗi giá trị từ mỏ đến thị trường. Theo số liệu chính thức, Canada hiện có hơn 200 mỏ đang hoạt động và sản xuất trên 60 loại khoáng sản.