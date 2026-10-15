Canada đẩy mạnh đa dạng hóa thương mại, giảm phụ thuộc vào Mỹ

Ngoại trưởng Canada Anita Anand trong cuộc trả lời phỏng vấn tại Đại sứ quán Canada ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Trả lời Reuters tại Đại sứ quán Canada ở New Delhi, Ngoại trưởng Anita Anand nhấn mạnh Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) với Ấn Độ là một trọng tâm trong chiến lược đa dạng hóa thương mại của Ottawa. Canada đặt mục tiêu hoàn tất thỏa thuận vào cuối năm 2026, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường và củng cố các mối quan hệ kinh tế ngoài Mỹ.

Theo bà Anand, Canada hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại với các đối tác ngoài Mỹ trong vòng 10 năm tới. Định hướng này phản ánh nỗ lực của Ottawa nhằm mở rộng không gian kinh tế đối ngoại, giảm thiểu rủi ro trước những biến động trong quan hệ thương mại với thị trường chủ lực là Mỹ.

Các cuộc đàm phán với Ấn Độ đang có những tiến triển tích cực. Bà Anand cho biết các nhà đàm phán thương mại Ấn Độ đã tới Canada vào tuần trước, trong khi Bộ trưởng Thương mại Canada Maninder Sidhu đang có chuyến thăm Ấn Độ cùng một phái đoàn doanh nghiệp. Thủ tướng Canada Mark Carney và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đã thảo luận về thỏa thuận này. Ông Modi dự kiến thăm Canada vào tháng 12 tới, tạo thêm cơ hội thúc đẩy hợp tác song phương.

Bên cạnh Ấn Độ, EU là một trụ cột quan trọng trong chiến lược mở rộng quan hệ kinh tế của Canada. Theo Ngoại trưởng Anand, hai bên dự kiến thảo luận về hợp tác trong các lĩnh vực khoáng sản quan trọng, năng lượng và trí tuệ nhân tạo tại hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng 10. Các nội dung này sẽ được triển khai trên nền tảng quan hệ thương mại đã được củng cố thông qua Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện Canada - EU (CETA).

Ottawa cũng đang mở rộng mạng lưới đối tác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sau khi ký hiệp định thương mại tự do với Indonesia trong năm 2025, Canada hướng tới hoàn tất một thỏa thuận thương mại với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 2026.

Những động thái trên cho thấy Canada đang từng bước điều chỉnh chiến lược thương mại theo hướng đa dạng hóa thị trường, đối tác và lĩnh vực hợp tác, trong bối cảnh môi trường thương mại quốc tế đối mặt với nhiều bất định. Việc mở rộng liên kết với Ấn Độ, EU và ASEAN không chỉ nhằm tạo thêm động lực tăng trưởng mà còn góp phần nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những thay đổi trong chính sách thương mại của các đối tác lớn.

Đối với quan hệ Canada - Ấn Độ, Ngoại trưởng Anand nhấn mạnh việc khôi phục và củng cố quan hệ song phương cần được tiến hành từng bước, với an ninh quốc gia và pháp quyền là những nguyên tắc nền tảng.

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