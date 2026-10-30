Canada: Công bố chiến lược an ninh quốc gia đầu tiên sau hơn 20 năm

Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Canada, chiến lược mang tên “Kế hoạch vì một Canada vững mạnh hơn” được đưa ra trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động và an ninh kinh tế ngày càng gắn chặt với an ninh quốc gia. An ninh quốc gia hiện phụ thuộc không chỉ vào năng lực quốc phòng và nguồn lực, mà còn vào sức mạnh kinh tế, khả năng chống chịu của các thể chế và quan hệ với các đồng minh.

Chiến lược xác định 5 ưu tiên chính, gồm củng cố an ninh kinh tế và khả năng chống chịu thông qua chuyển đổi các ngành công nghiệp chiến lược, bảo đảm chuỗi cung ứng; triển khai chính sách đối ngoại có định hướng rõ ràng nhằm đa dạng hóa quan hệ đối tác; tái thiết và tăng cường lực lượng vũ trang; bảo đảm an toàn công cộng trước các hoạt động can thiệp từ nước ngoài, chủ nghĩa cực đoan bạo lực và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; hiện đại hóa năng lực tình báo để dự báo và ứng phó với những mối đe dọa mới.

Thủ tướng Carney nhấn mạnh trong một thế giới thay đổi nhanh chóng và tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn, Canada cần có đủ năng lực bảo vệ chủ quyền cũng như khả năng chống chịu trước các thách thức mới.

Chính phủ Canada sẽ cập nhật chiến lược ít nhất 4 năm một lần.

Cùng ngày, Thủ tướng Carney cũng công bố khoản đầu tư 1,6 tỷ CAD (1 tỷ USD) vào công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Cohere, nhằm tăng cường năng lực tự chủ công nghệ và phát triển thêm lựa chọn trong lĩnh vực hiện do các doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc chi phối.

Thông báo về khoản đầu tư trước thềm hội nghị cấp cao Canada – Liên minh châu Âu (EU) tại Montreal, Thủ tướng Carney nhấn mạnh đây là thời điểm mang tính quyết định đối với nơi phát triển AI, cách thức quản lý và đối tượng mà công nghệ này phục vụ. Ông cho rằng Canada cần chủ động định hình tương lai AI, đồng thời cảnh báo việc các hệ thống AI tập trung trong tay một số ít doanh nghiệp có thể gây ra rủi ro mang tính hệ thống.

Được thành lập tại Toronto năm 2019, Cohere tập trung phát triển các mô hình AI phục vụ doanh nghiệp và chính phủ, thay vì chú trọng ứng dụng cho người tiêu dùng như một số tập đoàn lớn trong lĩnh vực này. Công ty do ông Aidan Gomez điều hành. Ông là nhà nghiên cứu AI, đồng tác giả một công trình có ảnh hưởng lớn, góp phần đặt nền móng cho các hệ thống AI hiện đại.

Hồi tháng 5, Cohere công bố thỏa thuận mua lại doanh nghiệp AI Aleph Alpha của Đức, hình thành một doanh nghiệp có hai trụ sở tại Toronto và Berlin. Thương vụ nhận được sự ủng hộ của Chính phủ Canada và Đức.

Theo ông Gomez, khoản đầu tư của Chính phủ Canada nằm trong vòng huy động vốn có mục tiêu 7 tỷ CAD, dự kiến đưa mức định giá của Cohere lên 35,7 tỷ CAD. Ông cho biết các tổ chức trên thế giới đang tìm kiếm công nghệ đáng tin cậy, có thể kiểm soát và phản ánh những giá trị của mình, đồng thời cam kết Cohere sẽ luôn gắn bó với Canada.

Trong bài phát biểu tại một viện nghiên cứu ở Montreal trước hội nghị cấp cao, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đề cập thương vụ Cohere – Aleph Alpha như một ví dụ cho nhu cầu hợp tác mạnh mẽ giữa hai bên. Canada và EU đang thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn, trong đó có tăng cường phối hợp chính sách AI.