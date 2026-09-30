Canada có thể yên tâm nhờ lợi thế là nước xuất khẩu ròng dầu diesel

Canada có 'kế hoạch dự phòng' nếu Mỹ cấm xuất khẩu dầu diesel. (Nguồn: New York Times)

Ông Hodgson tin tưởng vào khả năng ứng phó của Canada nếu Mỹ cấm xuất khẩu, nhờ lợi thế là nước xuất khẩu ròng dầu diesel.

Mặc dù giá nhiên liệu tại Canada đang ở mức cao, nhưng nước này không gặp tình trạng thiếu hụt do các sự cố gián đoạn nguồn cung và phải áp dụng các biện pháp hạn chế nhu cầu như các quốc gia khác.

Ông cũng cho biết, trước đây, Canada từng được miễn trừ khỏi các lệnh cấm xuất khẩu năng lượng của Mỹ nhờ sự “gắn kết chặt chẽ” giữa lĩnh vực dầu khí của hai nước.

Bộ trưởng Năng lượng Canada bày tỏ hy vọng về việc mở rộng quy mô ngành năng lượng và hoạt động xuất khẩu năng lượng của Canada.

Ông đưa ra phát biểu này sau khi có thông báo rằng cơ sở xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất nước này sẽ tăng gấp đôi công suất để đẩy mạnh việc cung cấp cho các khách hàng châu Á.

Chiến lược của Thủ tướng Mark Carney nhằm đưa Canada trở thành một “cường quốc năng lượng” và là đối tác tin cậy đã được củng cố thêm bởi tình trạng gián đoạn và thiệt hại nguồn cung do các cuộc xung đột.

Trước đó, trong tháng này, ông đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về đầu tư tại Toronto, với tham vọng thu hút 500 tỷ CAD (tương đương 352 tỷ USD) vốn đầu tư tư nhân trong những năm tới.

Giá dầu diesel đã tăng vọt do sự gián đoạn nguồn cung năng lượng trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông vẫn tiếp diễn.

Giá tiếp tục tăng sau các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga, khiến nước này phải tạm dừng xuất khẩu dầu diesel.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông vẫn đang cân nhắc “rất nghiêm túc” về lệnh cấm xuất khẩu nhằm kiềm chế giá cao tại Mỹ.

Ông Hodgson bày tỏ sự ủng hộ đối với quan điểm của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho rằng biện pháp hạn chế như vậy sẽ không mang lại hiệu quả.

(theo Bloomberg)