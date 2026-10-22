Canada chi 6,2 tỷ USD bảo vệ hai ngành công nghiệp này trước thuế quan Mỹ

Thủ tướng Canada Mark Carney (phải) tại cuộc họp báo chung với Thủ hiến Ontario Doug Ford ở Ottawa ngày 21/10. (Nguồn: Bloomberg)

Thủ tướng Mark Carney và Thủ hiến tỉnh Ontario Doug Ford cho biết, kế hoạch dành 3,7 tỷ USD cho các nhà sản xuất thép và 1,8 tỷ USD cho ngành ô tô trong vòng 5 năm. Trong đó, chính phủ liên bang đóng góp 1,1 tỷ USD cho lĩnh vực ô tô.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Carney nhận định, thuế quan của Mỹ làm tăng chi phí sinh hoạt đối với người dân nước này, đồng thời gây bất lợi cho doanh nghiệp và người lao động Canada.

Xuất khẩu ô tô của Canada sang Mỹ đã giảm hơn 10%. Ở chiều ngược lại, xuất khẩu ô tô của Mỹ sang Canada cũng sụt hơn 20%.

Thủ tướng Carney cho biết đã có cuộc trao đổi kéo dài với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/10 về thương mại, Iran và tình hình Trung Đông.

Tuy nhiên, cuộc trao đổi chưa mang lại đột phá. Đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ hồi tháng 8, sau khi Washington áp thuế 50% lên khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada.

Đáp lại, Ottawa áp dụng các biện pháp thuế quan trả đũa. Người đứng đầu chính phủ Canada đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường ngoài Mỹ trong vòng 10 năm.

Thủ tướng Carney đồng thời thừa nhận Washington đã thay đổi cách tiếp cận thương mại, đòi hỏi Ottawa phải điều chỉnh chiến lược của mình.

Thủ hiến Ontario Doug Ford cũng nhận định quan hệ thương mại song phương khó có thể trở lại trạng thái trước đây, bất kể kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ hay người đứng đầu Nhà Trắng.

(theo Euronews)