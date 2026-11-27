Canada đang đứng trước quyết định quan trọng đối với chương trình hiện đại hóa không quân, khi chính phủ nước này xem xét lại kế hoạch mua 88 tiêm kích F-35A của Mỹ.

Trong số 72 máy bay chưa được xác nhận mua tiếp, Gripen E của tập đoàn Saab là lựa chọn thay thế duy nhất còn đủ điều kiện trong cuộc cạnh tranh ban đầu.

Vấn đề không chỉ nằm ở giá thành hay nguồn cung máy bay. Việc vận hành đồng thời hai dòng tiêm kích có thể làm gia tăng áp lực lên Không quân Hoàng gia Canada (RCAF), vốn đang thiếu phi công chiến đấu đủ tiêu chuẩn và gặp khó khăn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ F-35A.

Tư lệnh RCAF, Trung tướng Jamie Speiser-Blanchet, nhiều lần công khai ủng hộ F-35A.

Bà cho rằng đây là tiêm kích thế hệ thứ năm duy nhất Canada có thể đưa vào trang bị theo kế hoạch hiện tại, đồng thời đóng vai trò trong hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về số lượng máy bay vẫn thuộc thẩm quyền của chính phủ Canada.

Canada công bố kế hoạch mua 88 chiếc F-35A vào tháng 1/2023, với tổng kinh phí ban đầu ước tính 19 tỷ CAD.

Tổng Kiểm toán Canada cho biết chi phí dự án đã tăng lên 27,7 tỷ CAD. Trong đó, các yêu cầu bổ sung về cơ sở hạ tầng và vũ khí tiên tiến khiến ngân sách tiếp tục chịu sức ép.

Ottawa hiện đã cam kết mua 16 chiếc F-35A và thanh toán một số linh kiện đặt hàng trước cho 14 máy bay tiếp theo.

Hai chiếc đầu tiên được bàn giao ngày 22/10/2026 tại căn cứ Luke, bang Arizona, Mỹ, phục vụ huấn luyện.

Theo kế hoạch, những chiếc CF-35A đầu tiên sẽ đến căn cứ Cold Lake vào cuối năm 2028. Canada dự kiến loại biên toàn bộ tiêm kích CF-18 vào năm 2032.

Trong khi đó, Saab đề xuất Gripen E đi kèm chương trình hợp tác công nghiệp tại Canada. Ngày 27/10, hãng công bố các đối tác gồm CAE, IMP và Magellan Aerospace, tham gia sản xuất, lắp ráp, đào tạo và bảo dưỡng nếu Ottawa lựa chọn dòng máy bay này.

Gripen E sử dụng động cơ F414 của GE Aerospace, qua đó vẫn tạo ra một phần lợi ích công nghiệp cho Mỹ.

Tuy nhiên, lựa chọn Gripen E đồng nghĩa Canada phải xây dựng thêm hệ thống huấn luyện, bảo dưỡng, nhân lực và phụ tùng riêng. Đây là thách thức đáng kể khi RCAF đang phải duy trì CF-18, đồng thời chuẩn bị tiếp nhận F-35A.

Về tác chiến, máy bay thuộc các dòng khác nhau vẫn có thể phối hợp trong khuôn khổ NORAD. Tháng 3/2026, CF-18 Canada từng hoạt động cùng F-35 và F-22 Mỹ trong một nhiệm vụ.

Tuy nhiên, nếu sử dụng Gripen E, Canada cần chứng minh khả năng tích hợp liên lạc, nhận dạng và hệ thống chỉ huy – kiểm soát.

Vì vậy, câu hỏi quan trọng nhất không đơn thuần là F-35A hay Gripen E có ưu thế hơn, mà là Canada có thể đưa bao nhiêu máy bay vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu trước khi CF-18 nghỉ hưu.

Một quyết định mua sắm thiếu tính toán có thể khiến quá trình chuyển đổi lực lượng trở nên phức tạp hơn, trong khi khoảng thời gian chuẩn bị đến năm 2032 không còn dài.