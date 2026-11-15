Canada cam kết 400 triệu USD cho Quỹ bảo tồn rừng nhiệt đới Brazil

Điểm số của thí sinh đứng đầu kỳ thi quốc gia dành cho những người có nguyện vọng trở thành kế toán viên thuế tại Hàn Quốc năm nay từng bị nghi ngờ là quá cao. Những nghi ngờ này đã được xác nhận vào ngày 15/11, khi thí sinh trên thừa nhận sử dụng AI tạo sinh để gian lận.