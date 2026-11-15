Canada cam kết 400 triệu USD cho Quỹ bảo tồn rừng nhiệt đới Brazil
Canada cam kết đóng góp 400 triệu USD cho Quỹ Bảo tồn Rừng Nhiệt đới Vĩnh viễn do Brazil khởi xướng, nhằm hỗ trợ các quốc gia bảo vệ rừng nhiệt đới. Thông tin được Thủ tướng Canada Mark Carney công bố ngày 15/11 sau cuộc gặp Tổng thống Brazil Lula da Silva bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Manila, Philippines.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/canada-cam-ket-400-trieu-usd-cho-quy-bao-ton-rung-nhiet-doi-brazil-246261115203900506.htm