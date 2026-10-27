Canada: Các cuộc trao đổi với Mỹ diễn biến căng thẳng hơn, Ottawa không thay đổi lập trường

Cầu Hòa Bình tại biên giới Canada-Hoa Kỳ ở Ontario, Canada. (Nguồn: Getty Images)

Theo các nguồn tin từ hai nước được truyền thông dẫn lại ngày 26/10, trọng tâm đàm phán là các mức thuế được áp dụng theo Mục 232 của luật thương mại Mỹ, trong đó thuế đối với thép Canada lên tới 50% và ô tô ở mức 25%. Các bên đang thảo luận khả năng giảm nhẹ những mức thuế này.

Một số nguồn tin Canada cho rằng, thỏa thuận có thể đạt được trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3/11, song các nguồn tin phía Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn muốn Ottawa đưa ra thêm nhượng bộ.

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh thuế quan đối với hàng hóa Canada đang trở thành vấn đề gây sức ép chính trị đối với Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Một số ứng cử viên Cộng hòa tại các bang giáp biên giới Canada đã kêu gọi chấm dứt căng thẳng thương mại giữa hai nước.

Theo các nguồn tin, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Bộ trưởng phụ trách thương mại Mỹ-Canada của Canada Dominic LeBlanc đã duy trì liên lạc thường xuyên trong thời gian gần đây.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) và phía Canada cũng trao đổi về cấu trúc tổng thể của thỏa thuận tiềm năng và các vấn đề thương mại khác.

Trong tuyên bố ngày 26/10, người phát ngôn của ông LeBlanc cho biết, Canada tiếp tục duy trì đối thoại mang tính xây dựng với Mỹ về nhiều ưu tiên, đồng thời khẳng định Ottawa sẵn sàng hợp tác trên tinh thần thiện chí để hướng tới quan hệ thương mại cùng có lợi và tôn trọng lợi ích của Canada.

Nhà Trắng và Bộ Thương mại Mỹ chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về các cuộc đàm phán.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Canada Mark Carney thông tin, các cuộc trao đổi với Mỹ đã có những diễn biến căng thẳng hơn, song Ottawa không thay đổi lập trường. Ông nhấn mạnh nếu đạt được tiến triển, điều đó sẽ phản ánh việc phía Mỹ tiến gần hơn tới quan điểm của Canada.

Nhà lãnh đạo Canada cũng khẳng định, mục tiêu của Ottawa là đạt được một thỏa thuận có lợi cho nước này.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ nâng thuế nhập khẩu thép và ô tô Canada lên 50% kể từ ngày 1/1/2027. Tại một cuộc vận động chính trị hôm 25/10, ông dự đoán, tranh chấp thương mại với Canada sẽ sớm được giải quyết, nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể.