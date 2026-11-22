Ngày 18/11/2026, Cảnh sát Toronto công bố kết quả chiến dịch điều tra mang tên Project Swords, phối hợp với cảnh sát khu vực York, Durham và Cảnh sát tỉnh Ontario.

Cuộc điều tra kéo dài khoảng 14 tháng, tập trung vào các nhóm tội phạm bị nghi hoạt động trong ngành cứu hộ xe tại khu vực Đại đô thị Toronto (GTA).

Theo nhà chức trách, bạo lực liên quan đến hoạt động tranh giành quyền kiểm soát ngành này gia tăng từ đầu năm 2023, với nhiều vụ nổ súng, giết người, phóng hỏa, đe dọa và tống tiền.

Một số vụ việc gây chú ý, trong đó có vụ xả súng tại một quán rượu ở khu Scarborough vào tháng 3/2025, khiến 12 người bị thương.

Cảnh sát Toronto cho biết Manoharan Subramaniam là kẻ đứng sau điều hành hai công ty kéo xe Williams Towing và Bob's Towing. Ngay sau khi cuộc điều tra hoàn tất, hợp đồng giữa cảnh sát với Williams Towing đã bị hủy bỏ lập tức. Ảnh: Mark Bochsler/CBC

Trong chiến dịch Project Swords, cảnh sát cáo buộc Manoharan Subramaniam, 43 tuổi, cư trú tại Whitby, giữ vai trò cầm đầu một tổ chức tội phạm và chỉ đạo kế hoạch sát hại hai người có liên quan đến ngành cứu hộ xe.

Những người tham gia bị cáo buộc đã theo dõi các mục tiêu để chuẩn bị cho vụ tấn công. Tuy nhiên, lực lượng điều tra đã phát hiện và can thiệp trước khi kế hoạch được thực hiện. Ba người, trong đó có Subramaniam, hiện đối mặt với các cáo buộc âm mưu giết người.

Cảnh sát cho biết cuộc điều tra kết thúc bằng đợt triển khai lực lượng ngày 12/11, với nhiều lệnh khám xét tại khu vực Đại đô thị Toronto. Tổng cộng, nhà chức trách đã bắt giữ 21 người và đưa ra 112 cáo buộc hình sự, đồng thời thực hiện 24 lệnh khám xét.

Ngoài âm mưu giết người, các cáo buộc còn liên quan đến buôn bán vũ khí, trộm cắp ôtô có tổ chức, phóng hỏa, gian lận chứng khoán và vi phạm lòng tin.

Cảnh sát thu giữ nhiều khẩu súng, trong đó có một khẩu bị cải biến thành súng tự động hoàn toàn, 84 viên đạn và khoảng 250 gram cocaine.

Một số người khác bị bắt trong các nhánh điều tra về đường dây trộm xe, các vụ phóng hỏa và hoạt động phòng khám vật lý trị liệu bị cáo buộc gian lận.

Đáng chú ý, Subramaniam bị cảnh sát cho là có quyền kiểm soát hoạt động và tài chính của một số doanh nghiệp cứu hộ xe, dù giấy tờ sở hữu và tài sản đứng tên người khác.

Trong số đó có Williams Towing, một công ty từng ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kéo xe cho Cảnh sát Toronto tại một số khu vực. Sau đợt bắt giữ ngày 12/11, cảnh sát lập tức chấm dứt hợp đồng với doanh nghiệp này và bố trí đơn vị khác thay thế.

Theo thống kê của Cảnh sát Toronto, số vụ nổ súng và sử dụng súng liên quan tranh chấp trong ngành cứu hộ xe tại thành phố giảm từ 62 vụ năm 2024 xuống còn 18 vụ năm 2025 và 5 vụ tính từ đầu năm 2026 đến thời điểm công bố kết quả điều tra.

Project Swords là một phần trong nỗ lực của cảnh sát nhằm triệt phá các nhóm tội phạm có tổ chức liên quan ngành cứu hộ xe.

Trước đó, chiến dịch Project Yankee cũng nhắm vào một phe nhóm đối địch và dẫn đến nhiều vụ bắt giữ.

Cảnh sát cho biết các cáo buộc trong vụ án hiện vẫn đang được xử lý theo thủ tục tố tụng; những người bị buộc tội được xem là vô tội cho đến khi được chứng minh có tội trước tòa.