Canada bắt 10 người trong đường dây cướp xe sang, thu hồi tài sản 1,4 triệu CAD

Theo thông báo ngày 18/10 của Cảnh sát vùng Peel, chiến dịch điều tra mang tên Project High Guard tập trung vào 21 vụ việc xảy ra từ tháng 6/2025 đến tháng 4/2026 tại khu vực Đại Toronto (GTA), thuộc tỉnh Ontario.

Các nhà điều tra cho biết một số vụ cướp có sử dụng dao và súng để đe dọa nạn nhân. Một số người bị hành hung, trong đó có trường hợp chịu thương tích nghiêm trọng.

Cuộc điều tra kéo dài khoảng tám tháng, giúp cảnh sát xác định một mạng lưới bị nghi tổ chức hoạt động theo nhiều khâu, từ lựa chọn mục tiêu, lên kế hoạch và thực hiện các vụ cướp đến tiêu thụ tài sản phạm pháp. Theo cảnh sát, một số thành viên còn bị nghi tuyển mộ người trẻ tham gia thực hiện hành vi phạm tội.

Cảnh sát chính thức công bố 10 nghi phạm trong đường dây này. Ảnh: Peelpolice.ca

Thu hồi 15 xe, tịch thu bốn khẩu súng

Ngày 3/9, cảnh sát tiến hành nhiều cuộc khám xét phối hợp và bắt giữ 10 người liên quan đến cuộc điều tra. Trong số này có hai người 17 tuổi.

Lực lượng chức năng thu hồi 15 phương tiện bị đánh cắp, với tổng giá trị ước tính khoảng 1,4 triệu CAD. Bốn khẩu súng trái phép cùng đạn dược và hộp tiếp đạn cũng bị tịch thu.

Theo cảnh sát, các nghi phạm bị cáo buộc giữ những vai trò khác nhau trong mạng lưới. Một số người trực tiếp thực hiện các vụ cướp, trong khi những người khác bị nghi tổ chức hoạt động hoặc hưởng lợi từ việc phạm tội.

Cuộc điều tra có sự phối hợp của nhiều lực lượng, trong đó có Cảnh sát tỉnh Ontario, cảnh sát Toronto, Halton và Hamilton. Việc phối hợp giữa các đơn vị giúp mở rộng điều tra, xác định những người bị nghi đứng sau các vụ việc thay vì chỉ tập trung vào người trực tiếp lấy cắp phương tiện.

Cảnh sát trưởng vùng Peel, Nishan Duraiappah, cho biết cuộc điều tra đã giúp lực lượng chức năng lần theo mạng lưới từ những người trực tiếp thực hiện hành vi đến các cá nhân bị nghi chỉ đạo và hưởng lợi từ hoạt động phạm pháp.

Điều tra vẫn tiếp tục

Vụ việc thu hút sự chú ý bởi các cáo buộc không chỉ liên quan đến trộm cắp tài sản mà còn bao gồm những hành vi bạo lực nhằm chiếm đoạt phương tiện. Theo cảnh sát, khoảng 40 người bị ảnh hưởng trong 21 vụ việc được điều tra, tính cả nạn nhân và những người có mặt tại hiện trường.

Cơ quan chức năng cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và kêu gọi người dân cung cấp thông tin nếu có liên quan đến các vụ việc.

Dù đã có 10 người bị bắt và nhiều tài sản được thu hồi, các cáo buộc đối với những người này chưa đồng nghĩa với việc họ đã bị kết tội. Việc xác định trách nhiệm hình sự của từng người sẽ được thực hiện theo quy trình tố tụng.

Cảnh sát vùng Peel cũng cho biết số vụ trộm xe tại địa phương đã giảm hơn 50% so với mức đỉnh năm 2023. Tuy nhiên, việc triệt phá những mạng lưới bị nghi tổ chức cướp xe và tiêu thụ tài sản vẫn là một trong những trọng tâm của lực lượng chức năng nhằm hạn chế các vụ phạm tội có tính chất bạo lực.