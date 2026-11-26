Phát biểu trước báo giới tại đồi Quốc hội ở thủ đô Ottawa ngày 25/11, Thủ tướng Mark Carney đã lần đầu tiên phản hồi sau những chí trích của Lầu Năm Góc trong tuần qua.

Trước đó, hôm 23/11, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố một tài liệu cho biết Canada không hoàn thành các nghĩa vụ quốc tế đối với Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thậm chí nhận định Ottawa “không còn là một đối tác đáng tin cậy”. Lầu Năm Góc cũng cảnh báo sẽ cân nhắc các biện pháp mạnh mẽ hơn nếu Canada không đáp ứng các yêu cầu về tăng cường năng lực phòng thủ.

Đáp lại, Thủ tướng Mark Carney nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump mới là Tổng tư lệnh quân đội Mỹ và trong các cuộc thảo luận gần đây giữa hai bên, nhà lãnh đạo Mỹ không hề nêu ra những quan ngại như truyền thông đăng tải.

Ông Carney nói: "Tôi có thể khẳng định rằng trong các cuộc trao đổi của tôi với Tổng thống Mỹ, chúng tôi tập trung vào việc giải quyết các cuộc xung đột trên thế giới. Ông ấy không hề đề cập đến những vấn đề như vừa được báo cáo”

Người đứng đầu chính phủ Canada khẳng định Ottawa đang thực hiện những “khoản đầu tư mang tính lịch sử” cho quân đội và hoàn toàn làm tròn trách nhiệm quốc phòng. Ông dẫn chứng việc Canada đang giữ vai trò tuyến đầu trong chiến dịch tăng cường phòng thủ của NATO tại Latvia, cũng như tích cực phối hợp với các đồng minh Bắc Âu, Đức, Pháp và Mỹ để bảo vệ khu vực Bắc Cực.

Theo giới phân tích và quan chức Canada, nguyên nhân sâu xa đằng sau căng thẳng lần này xuất phát từ nỗ lực của Ottawa nhằm giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng quốc phòng của Mỹ.

Năm ngoái, Thủ tướng Carney từng lưu ý rằng hơn 75% ngân sách mua sắm trang thiết bị quốc phòng của Canada đang chảy vào các doanh nghiệp Mỹ, đồng thời tuyên bố Ottawa sẽ ưu tiên chi tiêu nhiều hơn cho ngành công nghiệp nội địa. Bên cạnh đó, chính phủ Canada cũng đang rà soát lại kế hoạch mua trọn gói 88 tiêm kích tàng hình F-35 của tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ). Hiện Ottawa mới chỉ cam kết chắc chắn mua 16 chiếc.